'Çok mutluyum'

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Rulet Operasyonu' kapsamında tutuklanıp, Paşakapısı Cezaevi'nde 167 gün kalan manken Tuğba Özay, özel hayatında 'heyecan verici' bir süreç yaşıyor.



Bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Ali Güven ile geçtiğimiz günlerde İtalya'da buluşan Tuğba Özay'ın, Güven'in yakın arkadaşı bir İtalyan'la nişanlandığı ortaya çıktı. İddialara göre Ali Güven; Özay'ı davet ettiği İtalya'da yakın bir arkadaşı ile tanıştırmış.



Daha önce ünlü mankenin resimlerini görüp, çok beğenen İtalyan işadamı, Milano'ya gelen Özay'dan çok etkilenmiş ve ikili arasında başlayan arkadaşlık, büyük bir aşka dönüşmüş. Bu gelişme üzerine; 13 yıldan beri İtalya'da yaşayan Ali Güven, kendisiyle aşk yaşadığı düşünülen Manken Tuğba Özay'ı 'arkadaşı için' istemeye gitmiş. Ailesinin de olumlu baktığı bu ilişki, geçtiğimiz günlerde Antalya'da aile arasında yapılan nişanla evliliğe doğru ilk adımı atmış.