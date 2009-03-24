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'Çok mu kaliteli oldunuz?'

Seda Sayan ve Aysun Kayacı arasındaki gerginlik büyüyor

24 Mart 2009 02:00

Seda Sayan ve Aysun Kayacı arasındaki gerginlik büyüyor
 
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'yı programına çıkaran Seda Sayan'ı ve sabah programlarını ağır bir dille eleştirmişti.

Bu sözler üzerine bu sabah Seda Sayan ağır konuştu: ‘Akşam 20.00'den sonra program yapınca çok mu kaliteli oldunuz.?’

Aysun Kayacı'nın ortalığı ayağa kaldırmasına bir anlam veremediğini söyleyen Sayan:

‘Babası burada onun hakkında kötü bir şey söylemedi.Ben de şaşırdım. Hatta kendisine 'çok değişmissin' dedim. Demek ki bu kadar tepki gösterdiğine göre bilmediğimiz şeyler olabilir. Şimdi sabah programlarını aşağılamak gibi bir şey çıktı. Ama kendisi de başka bir sabah programda 1.5 saat derdini anlattı, yana yıkıla. Yalandan salya sümük ağlayarak, Amerika'ya yerleşeceğim diyerek sorununu halledemezsin. Biz kimsenin anasını babasını alıp zorla konuşturmuyoruz. Bana kimsenin siniri de sökmez. Kendi aile sorunlarını kendi halletsin. Ayrıca akşam 20.00'den sonra program yapınca kendilerini bir kalite zandediyorlar. Siz orda dördünüz dizildiniz de çok kaliteli mi oldunuz’

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