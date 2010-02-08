Çok kuvvetli yağış uyarısı

T24 - Türkiye'nin batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2-4 derece artarken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi de bekleniyor.





Türkiye'nin batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2-4 derece artarken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis olacağı tahmin ediliyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinde görülecek yağışların, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla) aşırı, Çanakkale ile Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Manisa, Denizli, Burdur, Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı ilçelerinde ise kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar ise genel olarak güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-50 km/s), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında, kısa süreli fırtına (saatte 60-80 km/sa) şeklinde esecek.





Kuvvetli yağış



Yağışların; Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla) aşırı, Çanakkale ile Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Manisa, Denizli, Burdur, Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı ilçelerinde ise kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, taşkın v.b.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.





Kuvvetli rüzgar



Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/s), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında, kısa süreli fırtına (saatte 60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği için meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.





Buzlanma ve don olayı uyarısı



Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda meteoroloji uyardı.





Muhtemel çığ tehlikesi uyarısı



Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda da uyarı yaptı.





Bölgelere göre hava durumu



Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre bölgelere göre tahminler şu şekilde olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Edirne ve Kırklareli ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların, Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı ilçelerinde ise kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.



EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde aşırı, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AKDENİZ: Parçalı, batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş çevrelerinde çok kuvvetli, Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ankara ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Rüzgar; Bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı sis bekleniyor.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden sonra Bolu ile gece saatlerinde Düzce yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.







