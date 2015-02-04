Çok koşmak hiç koşmamak kadar sağlıksız

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, çok fazla koşmak sağlığa zararlı olabilir.

Bilim insanları 12 yıl boyunca düzenli koşan ve hiç koşmayan sağlıklı 1000 kişiyi izledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu süre içinde, her hafta sabit bir hızla toplam iki buçuk saatten az koşanların ölüm oranının en düşük olduğu görüldü.

Danimarka'da yapılan araştırmaya katılanlar, haftalık egzersiz yoğunluklarıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Cevapları inceleyen bilim insanları, insan sağlığı için ideal egzersizin saate 8 km hızla ve haftada 3 kere, toplamda iki buçuk saati geçmeyecek şekilde koşmak olduğu sonucuna vardı.

Araştırma sonucunda saatte 11 km'den hızlı ve haftada 4 saatten fazla koşan kişilerin ölüm oranının, hiç koşmayanlarla aynı olduğu ortaya çıktı.

Kopenhag'daki Frederiksberg Hastanesi'nden Jacob Louis Marott "Sağlığınız için iyi birşey yapmak istiyorsanız, egzersizi abartmayın" dedi.

Çok koşmanın neden ölüm oranlarını artırdığına dair kesin bir bulgu yok ancak bilim insanları yoğun egzersizin kalp yapısında tetikleyebileceği değişimin bunda etkisi olabileceğini belirtiyor.

Raporda "Uzun süre yorucu egzersiz yapmak, kalpte patolojik yapısal değişikliklere neden olabilir" deniyor.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan hemşire Maureen Talbot, bu araştırmanın 'kalbi sağlıklı tutmak için maraton koşmak gerekmediğini gösterdiğini' belirtti.

Haftada 150 dakikalık "ölçülü egzersiz" tavsiye ettiklerini belirten Talbot, "Bu kulağa fazla geliyorsa, sadece hızlı yürüyüş yapmak bile iyi bir başlangıç" dedi.