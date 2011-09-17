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Yaşam

Çok korunan çocukta okul fobisi artıyor EDİRNE (A.A)

17 Eylül 2011 15:19

-Çok korunan çocukta okul fobisi artıyor  EDİRNE (A.A) - 17.09.2011 - - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Işık Görker, koruyucu ailelerin çocuklarında okul fobisinin daha sık görüldüğünü söyledi.  Görker, okul fobisinin, okula gideceği zaman çocuğun endişe duymasından, okula gitmeyi reddetmesinden anlaşılacağını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Özellikle okul saatleri yaklaştığında çocukta sıkıntı hissi, ağlama, sinirlilik, mide bulantısı, iştahsızlık, baş ağrısı ya da saldırganlık şeklinde bulgular görülmektedir. Gece uyku düzensizliği de bulgu olarak kendini gösterebilir. Sıklıkla 6-8 yaş dönemi çocuklarda okulların açıldığı Eylül-Ekim aylarında görülür. Sıklığında cinsiyet ayırımı yoktur." Okul fobisi olan çocukların yetiştirilme tarzının bu durumu tetikleyebileceğini ifade eden Görker, şunları kaydetti: ''Yapılan gözlem ve çalışmalar, okul fobisi taşıyan çocukların annelerinin, çocuklarını aşırı koruyucu, kollayıcı, çocuklarının başına bir şey geleceği kaygısı taşıyan, çocuklarına karşı net bir davranış sergilemeyen, bireyselleşmeleri için kolaylık sağlamayan anneler olduklarını göstermektedir. Bu ailelerin, sıklıkla çocuklarının bedensel sağlıkları ile çok ilgili, onların sürekli göz önünde bulunmalarını isteyen ebeveynler oldukları, bazılarının depresif yakınmalar gösterdiği gözlenmektedir. Çocuğundan ayrılmak istemeyen ebeveyn tutumu, çocuğun ebeveyninden ayrılmada endişe ve korku yaşadığı bir tabloya dönüşmesine neden olmaktadır.''

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