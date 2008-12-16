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Sağlık

Çok horlayanlar daha fazla kalori yakıyor

Amerikalı araştırmacılar, şiddetli horlayanların uyurken daha fazla kalori yaktıklarını tespit etti.

16 Aralık 2008 02:00

Şiddetli horlayanların uyurken daha fazla kalori yaktığı belirtildi.

Amerikalı araştırmacılar, ağır uyku apnesi problemi olanların hafif uyku apnesi olanlardan günde 373 kalori daha fazla yaktıklarını belirlediler.

Uyku apnesi genellikle horlayanlarda görülüyor ve solunumun kısa süreli durması olarak tanımlanıyor.

Kilo alma ile uyku apnesi arasındaki bağlantıyı araştıran California Üniversitesi bilim insanları, 212 hasta üzerinde yaptıkları araştırmada, uykuda yakılan kalori miktarını ölçtüler.

Araştırma sonucunda, ağır uyku apnesi problemi olanların günde 1999 kalori, hafif derecede rahatsızlığı bulunanların ise 1626 kalori harcadıkları belirlendi. Aradaki farkın, 30 dakikalık bir egzersizde harcanana eşit olduğu belirtildi.

Dr. Eric Kezirian başkanlığındaki araştırmacılar, bunun sebebinin, çok horlayanların uyku kalitesinin düşmesine cevap veren sinir sisteminin enerji harcaması olabileceğini kaydettiler.

John Radcliffe hastanesinden Prof. John Stradling de, araştırma sonuçlarını mantıklı bulduğunu belirterek, uyku apnesi sorunları hafifletilen hastalarının kilo vermekte zorlanmalarının araştırma sonuçlarını desteklediğini söyledi.

Stradling, bu kişilerin gece daha fazla kalori yakmalarının sebebinin, derin uykuda geçirdikleri zamanın daha az olması, nefes almaya çalışırken daha fazla enerji harcamaları ve uykunun solunum problemi yüzünden kesilmesi üzerine vücudun adrenalin salgılaması olabileceğini söyledi.

Uyku apnesi problemi olanlar gece yeterince derin uyumadıkları için gündüz uykulu oluyor ve bu kişilerin yüksek tansiyon ve kardiovasküler hastalık riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor.

(AA)

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