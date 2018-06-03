Artı Gerçek yazarı Ahmet Nesin, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye birtakım eleştiriler yöneltti. Nesin, "Çok hata yapıyorsun Abdulkadir Selvi" başlığıyla yayımlanan (2 Haziran 2018) yazısında, "Selvi iş arasa ve bana başvursa, yazı olarak da bu yazıyı önüme koysa, kendisine ömür boyu gazetecilik yapmamasını önerir ve gönderirdim" ifadesini kullandı.

Nesin, şu görüşü dile getirdi:

"Ben mazoşistliğime devam ediyorum, perşembe günü yine CNN’de Abdülkadir Selvi, Murat Çelik ve Hande Fırat’ı izledim. Anket çalışmaları açıklandıkça değişimin ne kadar da hızlandığını görebiliyorsunuz. Daha önceki programda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi kendilerine göre dövmeye çabalayan Hande Fırat ve Murat Çelik, İnce’nin performansından korkmuş olacaklar ki, yavaş yavaş AKP gemisinden kaçmaya hazır fareler gibiler. Ama aralarında biri var ki, o asla yılmıyor, pes etmiyor, Erdoğan kimi konularda pes etse, o tersinden okuyup Erdoğan’ı bile yalancı çıkartacak ve aksini savunacak. Adını biliyorsunuz, Hürriyet yazarımsısı Abdülkadir Selvi. Selvi Perşembe akşamı yine öyle bir savunmaya geçti ki, Hande Fırat’la Murat Çelik bile şaşkın şaşkın izlediler. Çarşamba günü Selvi’nin Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı bir bölüm var ki, ben Erdoğan’ın yerinde olsam (Birden garip hissettim kendimi) uzaklaştırırım hemen kendisini. Erdoğan ilerde yargılanırsa delillerin büyük bir kısmını Abdülkadir Selvi’nin yazı ve konuşmalarından alabilirler. Yazısında Anayasa Mahkemesi’yle ilgili bir bölüm var ki, yanlış anlamadığımdan emin olmak için 3 kez okudum arka arkaya. Selvi iş arasa ve bana başvursa, yazı olarak da bu yazıyı önüme koysa, kendisine ömür boyu gazetecilik yapmamasını önerir ve gönderirdim"