“Binbir Gece” dizisindeki aşkı gerçek hayata taşıyan ve el ele göz göze görüntülenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’e yapımcı Erol Avcı’dan uyarı geldi: Çok fazla göz önünde olmayın!



Milliyet'in haberine göre; özel hayatlarındaki iniş çıkışla sık sık magazin gündemine konu olan “Binbir Gece” dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’e yapımcıdan uyarı geldi. Dizide yaşadıkları aşkı gerçek yaşama da taşıyan, ancak bu durumu bir süre gizli tutan çift, ilişki yaşadıklarını açıkladıktan sonra sık sık liseli âşıklar gibi el ele, göz göze görüntülenmeye başladı. Çiftin özel hayatıyla bu kadar gündeme gelmesi dizinin yapımcısı Erol Avcı’yı rahatsız etti. Avcı, ünlü çifte çok fazla göz önünde olmaması uyarısında bulundu.



“Yaprak Dökümü” dizisinde Ferhunde’nin patronu Levent’i canlandıran Nihat Altınkaya’nın da rolüne, dizide yasak aşk yaşadığı Deniz Çakır’la gerçek hayattaki birlikteliğinin sıkça basında yer alması nedeniyle son verildiği ortaya çıktı. Oyuncularının özel yaşamlarıyla ilgili haberler konusunda titiz davranan Ay Yapım, çiftin ilişkisinin önümüzdeki yıl da devam etmesi planlanan diziye zarar verdiğini düşününce bölüm başına 3 bin lira alan Altınkaya’nın rolü bitirdi.



