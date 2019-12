Çok eşli erkekler daha uzun yaşıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, poligam kültürlerde yaşayan erkekler, tek eşe bağlı kalınan erkeklerden yüzde 12 daha uzun yaşıyorlar. New Scientist dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına dayandırılan haberde ‘bakılması gereken daha geniş bir aileye’ sahip olan erkekler daha uzun yaşama şansına sahip oluyor.



Sheffield Üniversitesi araştırmacıları; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine dayanarak evlilik tarzları ve yaşam süreleri arasındaki korelasyonu ortaya çıkardı. Çıkan sonuç feministleri son derece kızdıracak gibi görünüyor: Birden fazla kadınla evliliğin yasal olduğu ülkelerdeki erkekler, tek eşle yaşayan erkeklere kıyasla daha uzun yaşam sürelerine sahip.



Doğu ülkeleriyle Batı ülkeleri arasındaki yaşam standardı ve sağlıklı yaşam şartlarının çok farklı olması nedeniyle, söz konusu araştırma her bir ülkenin yaşam şartlarını ayrı parametreler dahilinde değerlendirmeye aldı.



Çok eşli erkeklerin daha uzun süre yaşamalarının temel nedeninin; geniş aileye sahip erkeklerin bu aileye bakabilmek için kendilerine ve sağlıklarına daha dikkat ettikleri ileri sürülüyor.



Bath Spa Üniversitesi’nden Psikolog Dr. Lance Workman çok eşliliğin kabul gördüğü toplumlardaki erkeklerin daha zorlu bir sosyal rekabet ortamında yaşadıklarını ve bu sürecin ‘sağlıklı olmayan’ erkekleri toplumsal bir evrim sürecinde erittiğini ileri sürüyor. Buna göre, söz konusu toplumsal düzen işçinde yaşayan erkekler nesiller içersinde daha sağlıklı ve dayanıklı oluyorlar.



Bekâr erkeklerin evli erkeklere göre ortalama olarak daha kısa yaşam süresine sahip oldukları biliniyordu. Buna temel neden olarak ise ‘düzenli hayat’ ve ‘kadının erkeğe iyi bakmasının’ rolü olduğu düşünülmekteydi. Aynı parametreler, çok eşli erkekler için daha da olumlu bir şekilde işlev görüyor olmalı.



Amerika’daki Cornell Üniversitesi’nden antropolog Chris Wilson, özellikle ilkel çağlarda çok sayıda kadınla birlikte yaşıyor olmanın bir erkeğin hayatını çok kolaylaştırdığının altını çiziyor. “Tek eşli yaşayan erkekler ise dul kaldıklarında onlara bakacak kimse olmadığı için uzun süre yaşamıyorlar. Ama çok eşli bir erkeğin ‘dul kalma’ gibi bir korkusu da olmaz çünkü ona bakacak her zaman birden fazla kadın olacaktır” diyen Dr. Wilson, günümüzde de çok eşli erkeklerin daha uzun yaşam süresine sahip olmasının kendisini hiç şaşırtmadığını söylüyor.