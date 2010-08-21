T24 - Arsasını satması için kendisini tehdit eden bir kişiyi bıçakladığı, diğerini de koltuk değeneğiyle dövdüğü için tutuklanan 77 yaşındaki koltuk değnekli Mümin Gürdal, “Ben kasaptım. Çok dana kestim, tecrübeliyim” dedi.





Tekirdağ Hükümet Caddesi üzerinde önceki meydana gelen olayda Mümin Gürdal kendisini tehdit eden 55 yaşındaki Mustafa Kırcak’ı bıçakla ağır yaraladı, 28 yaşındaki Ayhan Dönmez’i ise koltuk değeneğiyle dövdü. Gözaltına alınan Mümin Gürdal’ın kasap olarak çalıştığı Tekirdağ Belediyesi’ne ait mezbahadan 17 yıl önce emekli olduğu ortaya çıktı.





Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gürdal, verdiği cevaplarla polis memurlarını hem şaşırttı hem güldürdü. Emekli kasap olduğu için yanında sürekli bıçak taşıdığını belirten Gürdal ifadesinde şunları söyledi: “Bu iki kişi daha önce de arsamı satmam için beni dövdüler. Çarşıda karşılaştık, yine önümü kestiler. Beni sıkıştırdılar. Küçük olan bana kafa attı, beni öldüreceklerdi. Ben de cebimdeki bıçağı çıkartıp Mustafa’ya sapladım. Ayhan’ı da koltuk değneğimle dövdüm.”





Polis memurlarının ‘Dede yolda yürüyemiyorsun, iki kişiyi nasıl hastanelik ettin’ sorusuna Gürdal’ın, “Ben Tekirdağ Belediyesi mezbahasından emekli kasabım. Yanımda sürekli bıçak taşırırım. Çok dana kestim. Bu konuda tecrübeliyim” cevabını vermesi, polisleri güldürdü.





Tekirdağ Adliyesi’ne çıkarıldığında merdivenleri güçlükle çıkan Gürdal, tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece ‘kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı. Münin Gürdal’ın karnından bıçakladığı 55 yaşındaki Mustafa Kırcak’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gürdal’ın koltuk değnekleriyle dövdüğü Ayhan Dönmez ise ayakta müdahalenin ardından taburcu edildi.



