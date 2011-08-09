-ÇOK ÇALIŞMAK ALKOLİZM RİSKİNİ ARTIRIYOR WELLINGTON (A.A) - 09.08.2011 - Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmada, genç yetişkinlerde izinsiz çalışmanın alkolizm riskini 3 kat arttırabileceği tespit edildi. Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesinde 25 ila 30 yaşlarındaki bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, haftada 50 saat veya daha fazla çalışanlarda, alkol tüketimine bağlı sıkıntılar yaşama oranının, çalışmayanlara göre 1,8 ila 3,3 kat fazla olduğu görüldü. Araştırmanın başında yer alan Sheree Gibb, oranların erkek ve kadınlar için benzer olduğunu belirterek, bu bağlantının, uzun saatler çalışmanın ve meslektaşlarla temasın yol açtığı stresle açıklanabileceğini kaydetti. Gibb, ''Uzun saatler çalışılan yerler alkol tüketimiyle beraber daha sosyal bir atmosfer haline gelebiliyor'' derken, araştırmanın alkolizmle mücadele kampanyalarında çok çalışanların da hedeflenmesinin gerekliliğini gösterdiğinin altını çizdi.