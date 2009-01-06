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Yaşam

Çok çalışan uzun yaşıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, çok çalışan ve disiplinli olan kişilerin düşünmeden hareket edenlere göre daha uzun yaşadığı belirlendi.

06 Ocak 2009 02:00

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, çok çalışan ve disiplinli olan kişilerin düşünmeden hareket edenlere göre daha uzun yaşadığı belirlendi.

California Üniversitesi’nden Profesör Howard Friedman’ın yaptığı araştırmaya göre, çalışkan ve başarı odaklı insanlar, plansız yaşayan “özgür ruhlu” kişilerden ortalama 4 yıl daha fazla yaşıyor.

Disiplinli insanlar aynı zamanda daha mutlu ve istikrarlı bir yaşam sürüyor. Prof. Friedman, “Doğru şeyi yapmak isteyen kişilerin genellikle daha sağlıklı alışkanlıkları oluyor ve daha az risk alıyorlar. Aynı zamanda daha sağlıklı bir çevrede yaşıyor, daha istikrarlı işlerde çalışıyor ve daha sağlam ilişkiler kuruyorlar” dedi.
Bu kişilerin içki ve uyuşturucu alışkanlıklarına daha az yatkın olmasının da sağlık açısından avantaj sağladığına dikkat çekildi.

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