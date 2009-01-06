Çok çalışan uzun yaşıyor

ABD’de yapılan bir
araştırmaya göre, çok çalışan ve disiplinli olan kişilerin düşünmeden
hareket edenlere göre daha uzun yaşadığı belirlendi.
California
Üniversitesi’nden Profesör Howard Friedman’ın yaptığı araştırmaya göre,
çalışkan ve başarı odaklı insanlar, plansız yaşayan “özgür ruhlu”
kişilerden ortalama 4 yıl daha fazla yaşıyor.
Disiplinli insanlar aynı
zamanda daha mutlu ve istikrarlı bir yaşam sürüyor. Prof. Friedman,
“Doğru şeyi yapmak isteyen kişilerin genellikle daha sağlıklı
alışkanlıkları oluyor ve daha az risk alıyorlar. Aynı zamanda daha
sağlıklı bir çevrede yaşıyor, daha istikrarlı işlerde çalışıyor ve daha
sağlam ilişkiler kuruyorlar” dedi.
Bu kişilerin içki ve uyuşturucu
alışkanlıklarına daha az yatkın olmasının da sağlık açısından avantaj
sağladığına dikkat çekildi.