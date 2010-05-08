'Çok büyük hatalar yapıldı'

T24

Breton Milli Parkı’nın parçası olan ve iskân bulunmayan Chandeleur adalarına ulaşan sızıntı yüzünden buradaki bazı pelikan ve diğer kuşlar petrolle kaplandı. Federal Denizcilik Ajansı yetkilileri de bölgede her şeyin petrole bulandığını söylüyor. Ekipler deniz tabanından ham petrolü toplamak için sızıntı yerinin üzerine özel olarak üretilen dev bacayı indirmeye başladı. İki gün sürmesi beklenen operasyonda 90 tonluk dev kontrol cihazını deniz tabanına indirmek için uzaktan kontrollü denizaltılar kullanılıyor. ABD İçişleri Bakanı Ken Salazar’sa platform kazası konusunda, ilgili şirketlerin kuyu açma faaliyetleri sırasında çok büyük hatalar yaptığının belirlendiğini söyledi. Salazar, “Konuyla ilgili araştırma tamamlanmadan denizde petrol kuyusu açılması için izin verilmeyecek” dedi. Araştırma 28 Mayıs’a kadar tamamlanarak Başkan Barack Obama’ya sunulacak. ABD hükümeti bu zamana kadar denizde yeni kuyu açılmasına izin vermeyecek.