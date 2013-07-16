Çok beniniz varsa risk de çok

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, çok fazla beni bulunan kişilerin deri tümörüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Akyol, vücutta basit, doğumsal veya sonradan ortaya çıkan benler olabileceğini belirtti. Benlerin bazılarının zamanla kendiliğinden kaybolabileceğini veya vücutta sonradan ben çıkabileceğini ifade eden Akyol, bunun doğal bir süreç olduğunu aktardı.

Her insanın vücudundaki benleri düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Akyol, çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinde, küçük, saplı görünümde olan ve halk arasında "et beni" olarak isimlendirilen tümörlerin zararsız olduğunu, bunların çok basit bir cerrahi müdahaleyle ortadan kaldırılabileceğini ancak her Benin bu kadar masum olmadığını kaydetti.

Akyol, özellikle benlerin şeklinin bazı ipuçları verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hekim olmayan insanlar bile benlerini kontrol ederek, bunu değerlendirebilme şansına sahiptir. Örneğin ben asimetrik bir görüntü arz ediyorsa kötüye işaret demektir. Yine Benin kenarları kıvrıntılı veya düzensiz görünümdeyse olumsuz bir durum söz konusudur. Benin rengi homojense yani sadece tek renk hakimiyeti varsa sorun olmayabilir ama kahverengi, siyah, kırmızı gibi birden fazla renk oluşmaya başlamışsa büyüklüğü de 6 milimetrenin üzerindeyse tümör gelişimi açısından riskli benler olarak düşünülmelidir. Düzenli aralıklarla vücuttaki ben değişiklikleri kontrol edilip, bu saydığımız değişikliklerden de şüphe duyuluyorsa mutlaka bir dermatoloğa başvurulmalıdır. Sağlıklı insanlarımıza düşen görev, kendi kendilerine kanser tanısı koymak değil, benleriyle ilgili şüpheli durumun aydınlığa kavuşturulması için dermatoloğa başvurmaktır. Çünkü yukarıdaki değişikliklerin gerçekten var olduğu durumlarda bile tam bir tanı için hekim muayenesi şarttır."

El ve yüz gibi güneşe açık alanların yanı sıra genital bölgedeki benler açısından da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akyol, "Çok sayıda beni bulunan kişilerde, bu benlerden herhangi birinin, 'melanom' adı verilen deri tümörü yönünde gelişim gösterme riski yüksektir. Çok fazla bene sahip olmak düzenli bir tıbbi takibi gerektirir" diye konuştu.

Güneşten koruyun

Prof. Dr. Melih Akyol, vücutta giysilerin kapatmadığı bölgelerdeki benlerin güneş ışığından korunması gerektiğini, uzun süre güneş ışığına maruz kalan benlerde olumsuz yönde değişim gösterme riskinin artacağını söyledi.

Bazı ailelerde benlerin genetik olarak kanser geliştirmeye yatkın olduğuna da dikkati çeken Akyol, böyle genetik yatkınlığı bulunan aile fertlerinde "atipik" benlerden, "melanom" adı verilen kanser gelişme riskinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.