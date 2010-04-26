T24 -

"Ahlaksız tekliftir"

Adalet Bakanı Ergin, bir televizyon kanalında gazetecilere Anayasa değişiklikleri konusunda uzlaşma ihtimalinden bahsetti. CHP'nin Anayasa değişikliğiyle ilgili, "paketi ayıralım" önerisine yeşil ışık yaktı, "Son yürürlük maddesinde bir düzenleme yapılabilirse, Cumhurbaşkanı'nın ayırma imkanı teknik olarak mümkün" dedi.Ancak, Ergin paketin tamamının, 367'nin üzerinde oy alması koşulunu öne sürdü.Ama koyduğu şart CHP lideri Deniz Baykal'dan sert tepki gördü. Baykal, CNN TÜRK Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan'a konuştu ve Adalet Bakanı'na ağır eleştiriler yöneltti.Baykal, "Çok ayıp bir şey. Telaffuz bile edilemez. Bir Adalet Bakanı'na yakışmıyor. Bir Adalet Bakanı temel hakları nasıl kullanma diyebilir" dedi.Baykal, AKP'nin Anayasa değişikliklerini Meclis'ten geçirme konusunda tedirginlik içinde olduklarını söyledi:"Tedirginlik içine sürüklendiler. Fark AKP aleyhine dönüyor. İkinci turda manzara değişir. Bunu da görüyorlar. Bir Adalet Bakanı nasıl "Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyin" der."CHP lideri Baykal ayrıca, "Adalet Bakanı'nın sözlerini büyük bir üzüntüyle karşılıyor ve kınıyorum. Böyle bir öneriyi yüzü kızarmadan nasıl yapabilir. Bu öneriyi yanıtlarken bile çok rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bu öneri, hükümetin hukuka saygısızlığı ile hukuk devleti anlayışını pazarlık konusu yapan, hukuki denetimden kaçan bir anlayışı yansıtmaktadır. Bu bir ahlaksız tekliftir.Deniz Baykal, "Artık net olarak anlaşılmaktadır ki Anayasa değişikliği teklifinin anayasayı ihlal ettiği, anayasaya aykırı olduğu, teklif sahibi AKP tarafından da Başbakan tarafından da bakanlar tarafından da bilinmektedir. O nedenle, hem anayasayı ihlal suçuna ortak aramaktadırlar hem de hukuki denetimden kaçmaktadırlar. Öte yandan, 'Anayasaya aykırılığı görmezden gelin' diyebilecek noktaya gelmişlerdir. Bizim bu ayıplı, yüz kızartıcı öneriyi dikkate almamız söz konusu bile olamaz" diye konuştu.