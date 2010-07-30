Çok amaçlı trafik levhaları

T24 -

Levhaların yenilenme nedenlerinin başında hedef tahtasına dönüştürülerek kurşun sıkılması, çalınması, bükülmesi ve sert bir cisimle çizilmesi geliyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de otoyol, devlet ve il yollarında toplam bedeli yaklaşık 660 milyon TL olan 6 bin 577 kilometre otokorkuluk bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 10'u her yıl hasarlar nedeniyle yenileniyor.



Türkiye'deki mevcut yol ağı üzerinde geçen yılın birim fiyatlarıyla 126 milyon TL değerinde yaklaşık 872 bin 882 standart trafik işaret levhası ve 217 bin metrekare bilgi işaret levhası bulunuyor.

Tüm yurt sathındaki düşey trafik işaret levhalarının yüzde 7'si çalınma, kurşunlama, bükülme, sert bir cisimle çizilme, çarpılma ve benzeri nedenlerle özelliklerini kaybedecek şekilde hasara uğratılıyor. Levhaların yaklaşık yüzde 10'u niteliklerini kaybedecek şekilde çevre koşullarından etkilendiği için yenileniyor. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl mevcut trafik işaret levhalarının yüzde 17'sini yenilemek zorunda kalıyor.

Kurum, her yıl trafik güvenliği hizmetleri için düşey işaretlemede 39 milyon TL, yatay işaretlemede 55 milyon TL, kaza kara noktalarında iyileştirilme yapılabilmesi için 48 milyon TL, otokorkuluk montaj ve onarımları için 34 milyon TL olmak üzere yaklaşık 176 milyon TL parasal kaynağa ihtiyaç duyuyor.