Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, 3.5 yıl önce aldığı çamaşır makinesinin 7 kez bozulmasına tepki gösteren Aydın Yılmaz, üzerine `Ben çok adi bir makineyim, 7'inci operasyon, sonuç 0' yazarak, evinin önünde kurduğu iskelenin üzerinde teşhir etmeye başladı.



Bozuk makineyi 25 gündür evinin önünde sergileyen Yılmaz, "Makineyi aldıktan birkaç ay sonra dış kapağında bir sorun çıktı, onu değiştirdiler. Daha sonra farklı yerlerinde arıza meydana geldi. Makine iki, üç ayda bir bozuldu. Yetkililer her gelişinde başka bir parçasının arıza yaptığını söyledi. Makinenin tamire gidip gelmesi zaman alıyor, bu süre içinde eşim çamaşırları elinde yıkamak zorunda kalıyordu. Makinenin garantisi bittikten sonra, bana maddi olarak da yük getirmeye başladı. En son ana kartının yandığını söylediler. Benden 125 YTL istediler. Ben de yaptırmadım, bir makine 3.5 yılda bu kadar arızalanıyorsa, demek ki firmanın hatası var" dedi.



Sürekli arızalanan makineyi aldığına pişman olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Tüketici Hakları Kurulu'na şikayet ettim. Bana garantisi bittiği için, bir şey yapamayacaklarını belirttiler. Ekonomik krizde zor günler yaşıyoruz. Bu sefer makineyi tanıdık bir esnaftan alacağım ve taksitlerini yılbaşından sonra ödemeye başlayacağım. Bugünlerde gelir yeni makinemiz. Eşim şu anda çamaşırları elinde yıkıyor. Evin önünden geçenler, makinenin üstündeki yazıyı gülerek okuyor."

