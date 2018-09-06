Coinbase platformunda sterlin ile işlem yapma devri başlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri ticareti platformu Coinbase, 7 Eylül’de platform bünyesinde sterlin ile kripto para birimleri işlemleri gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Coinbase açıklamasında, 7 Eylül’den sonra platform üzerinden sterlin ile Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin ve Bitcoin Cash alım-satım işlemleri gerçekleştirilebileceğini duyururken, Coinbase Birleşik Krallık CEO’su Zeeshan Feroz, platform üzerinde sterlin ile işlem hizmetinin, Birleşik Krallık’ta yaşayan kripto para birimi ticareti yapan kişilere zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti. Feroz, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Birleşik Krallık’ta hizmet sunmaya başladığımızdan beri hızlı ödeme sistemleri üzerinde de çalışıyoruz. Sterlin ile işlem gerçekleştirme hizmeti, kullanıcılara hem vakit tasarrufu sağlayacak hem de maliyetlerini düşürecek. Sterlini euroya çevirme zahmeti ortadan kalktığında, döviz kuru maliyeti de kullanıcılar için bir sorun yaratmayacak. Bu hizmet, Birleşik Krallık’ta çoğu kullanıcı için kripto para birimi yatırımı yapmayı kolaylaştıracak.”