Coinbase'in piyasa değeri ilk gün 61 milyar dolar oldu

Kripto para piyasasında önemli bir eşik aşıldı. Dün itibarıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase'in hisseleri Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Böylece ilk kez bir kripto para borsasının hisseleri geleneksel bir borsada işlem görmeye başladı.

Doğrudan satış yoluyla gerçekleşen halka arzda Coinbase hisseleri 250 dolarlık referans fiyatla satışa sunuldu. Hisseler gün içerisinde 424 dolara kadar yükseldi. Günü ise yüzde 31'lik yükselişle 328 dolardan kapattı. Böylece ilk işlem gününün sonunda Coinbase'in piyasa değeri 61 milyar dolar oldu.

Coinbase arz öncesi yaptığı açıklamada ilk çeyrekte gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 847 artarak 1.8 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Kripto para borsasının bunun yanında 56 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

Coinbase geleneksel halka arz yerine doğrudan satış yoluyla arzı tercih etti. Yani arz fiyatı yatırım bankaları tarafından değil doğrudan piyasa tarafından belirlendi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong kapalı kapılar ardında değer belirlenmesine göre doğrudan satışın kripto para ruhuna daha uygun olduğunu belirtti.

İlk gün ilgisi olumlu sinyal

Coinbase'in halka arzı kripto paraların daha genel ve kurumsal kabulü açısından büyük önem arz ediyor. İlk gün itibarıyla küçük yatırımcı mı yoksa kurumsal yatırımcılar mı hisselere bu şekilde yoğun bir ilgi oluşmasını sağladı bilinmiyor. Ancak referans fiyatına göre kaydedilen yüzde 31'lik yükseliş kripto para piyasasına yönelik güven açısından şimdilik olumlu sinyaller verdi. Tabii önümüzdeki gün ve haftalar daha sağlıklı ve net bir resmin oluşmasını sağlayacak.