Coinbase “Brexit için bir B planı” olarak İrlanda'daki ilk şubesini açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Dünyanın önde gelen kripto para birimleri borsalarından Coinbase, Brexit’e ikinci bir plan olarak İrlanda başkenti Dublin’de bir şube açtığını duyurdu.

Şirket açıklamasında Dublin şubesinin Avrupa Birliği’ndeki (AB) talebi karşılamak için ve şirketin Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşmasız Brexit olması durumunda bütün operasyonlarını gerçekleştirebileceğini garanti altına almak için açıldığı vurgulandı.

Coinbase Birleşik Krallık CEO’su Zeeshan Feroz, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Başlangıç olarak Dublin’de önemli bir destek ekibimiz var ve İrlanda’daki yeteneği geliştirecek kalifiye kişiler arıyoruz. Bu şube, ayrıca Brexit için bir B planı olacak. Bütün durumları değerlendirmemiz gerektiği için, Avrupa genelindeki müşterilerimize hizmet vermeye devam etmek istiyoruz.”