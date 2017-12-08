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Dünya
Deutsche Welle

Cohen: Babacan İran yaptırımlarının delindiğini söylüyordu

CIA eski Başkan Yardımcısı David Cohen, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasıyla görülen davada ifade verdi. Cohen "Ali Babacan Türkiye’nin açıkça yaptırımları deldiğini söylüyordu" dedi.

08 Aralık 2017 23:47

ABD'nin New York kentinde görülen davaya bugün Amerikan istihbarat servisi CIA’in eski Başkan Yardımcısı David Cohen'in dinlenmesiyle devam edildi. Geçmişte ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarlığı görevini yürüten Cohen, Halkbank yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin içeriğine dair mahkemeye bilgi verdi.

New York'taki duruşma salonunda bulunan ve Courthouse News Service adlı haber portalı için çalışan gazeteci Adam Klasfeld, Cohen'in ifadelerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Cohen dün verdiği ifadesinde ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank ile yaptığı toplantılarda "en sık” Hakan Atilla ile bir araya geldiğini söylemişti. Cohen bu görüşmelerin Türkiye ve ABD'nin başkenti Washington'da ve "belli bir ölçüde” kişisel olarak yapıldığını kaydetmişti. Atilla ile birebir görüşmediğini belirten Cohen, Hazine'den ve Halkbank'tan başka yetkililerin de görüşmelere katıldığını söyledi.

Cohen bugünkü ifadesinde İranlıların yaptırımları aşmak için kullandığı "aldatıcı yollarla” ilgili olarak Atilla ile iletişim kurduğunu kaydetti. Ayrıca konuyla ilgili çalıştığı tek bankanın Halkbank olmadığını, dünyada başka bankalar da olduğunu ifade etti.

Cohen: Yaptırımlarla ilgili Atilla ve Aslan'ı bilgilendirdim

Cohen 14 Mart 2012 tarihinde Hazine Bakanlığı'ndaki ofisinde Atilla ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile görüştüğünü ve kendilerini 11 Aralık 2011 tarihinde ABD Kongresi'nde kararlaştırılan, İran'dan petrol ihracatlarını düşürmeyi düzenleyen yasayla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

Savcının görüşmede Atilla ve Aslan'ın altın ticaretinden bahsedip bahsetmediği sorusuna Cohen "sıklıkla” yanıtını verdi. CIA eski Başkan Yardımcısı, ayrıca Eylül 2012'de Halkbank'ı ziyaret ettiğini ve görüşmede ABD'nin yeni yaptırım sistemi ve İran'ın bu sistemi aşmak için neler yapabileceği üzerinde durulduğunu belirtti. Mahkemeye ayrıca Cohen'in Aralık 2012'de Aslan'a yazdığı bir mektup da sunuldu.

Cohen verdiği ifadede dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kamuoyunda yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin "İran yaptırımlarını ihlal ettiğini" açıkça ifade ettiğini de söyledi.

Cohen Aralık 2013'te Türkiye'ye tekrar gittiğini ve Halkbank'ın yeni genel müdürüyle de biraraya geldiğini açıkladı. Cohen görüşmede Halkbank ile Rıza Sarraf arasındaki ilişkiyi öğrenmeye ve Sarraf ile ilgili olabildiğince bilgi almaya çalıştığını söyledi. Savcının "Endişelerinizle ilgili doyurucu yanıt alabildiniz mi?” sorusuna ise "Pek değil” yanıtını verdi.

DW/EC,BD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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