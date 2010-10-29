-''ÇOĞUNLUK'' HİNDİSTAN'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Yönetmen Seren Yüce'nin ilk uzun metrajlı filmi ''Çoğunluk'', Hindistan'da düzenlenen Mumbai Film Festivali'nde ''En İyi Film'' ve ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödüllerini kazandı. Filmin basın ve halkla ilişkiler sorumlusu Zümrüt Burul, yaptığı yazılı açıklamada, sinema kariyerinde Fatih Akın ve Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Seren Yüce'nin ilk uzun metrajlı filmi ''Çoğunluk''un, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen 12. Mumbai Film Festivali'nde yarıştığını bildirdi. Filmin, başkanlığını yönetmen Jane Campion'ın yaptığı, Samira Makhmalbaf, Yoon Jeong-Hee, Tanya Seghatchian, Suhasini Maniratnam gibi kadın sinemacılardan oluşan jüri tarafından ''En İyi Film Ödülü''ne layık görüldüğünü belirten Burul, filmin oyuncusu Bartu Küçükçağlayan'ın da ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü aldığını kaydetti. Dünya prömiyerini ''Geleceğin Aslanı'' ödülüyle döndüğü 67. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapan ''Çoğunluk''un, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ''En İyi Film'', ''En İyi Yönetmen'' ve ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödüllerini kazandığını anımsatan Burulu, filmin 15 Ekimde Türkiye'de vizyona girdiğini ifade etti. İstanbullu orta sınıf bir ailenin oğlu Mertkan'ın hayatına odaklanan filmde, Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanrıöğen, Esme Madrave, Nihal Koldaş, Erkan Can, Cem Zeynel Kılıç, Feridun Koç, Mehmet Ünal ve İlhan Hacıfazlıoğlu rol aldı. Filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Mary Stephen, sanat yönetmenliğini Meral Efe yaparken, müziklerini Gökçe Akçelik hazırladı ve yapımcılığını Sevil Demirci, Önder Çakar ve Seren Yüce üstlendi.