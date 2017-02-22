"Çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye sınırındaki kasabaya saldırdı" iddiası

Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen El Masdar haber sitesi, çoğunluğunu PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Bab el-Hava sınır kapısı yakınlarında bulunan Marin kasabasını önceki gün ani bir saldırıyla ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Habere göre, SDG, Marin’e girse de sadece birkaç saat kalabildi ve ÖSO’nun karşı operasyonuyla kasabadan çekilmek zorunda kaldı. Marin’in stratejik önemi, Halep vilayetinin kuzeyindeki Azez kentine yakınlığından geliyor. Öte yandan SDG güçlerinin ABD desteğinde dün ilk kez Deyr ez- Zor kentine girdiği belirtildi. Reuters’a konuşan SDG yetkilisi, kentin alınmasının Rakka’nın kuşatılmasında çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Rakka'nın doğusunda bulunan Deyr ez- Zor kentinin büyük bölümü terör örgütü IŞİD kontrolünde bulunuyor.