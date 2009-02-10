Çoğul gebelikler artıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, günümüzde pek çok çiftin bebek sahibi olmak için tüp bebek yöntemi ve yumurtlamayı uyarıcı tedavilere başvurmasının, çoğul gebeliklerde büyük bir artışa yol açtığını bildirdi.



Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, önceki yıllarda ikiz gebelik sıklığı 80 doğumda birken, son yıllarda bu oranın 3 kat arttığını belirterek, tüp bebek tedavisiyle gebe kalanlarda yüzde 25-30 oranında çoğul gebeliğe rastlandığına dikkati çekti.



Buyru, çoğul gebeliğin, tedavinin bir başarısı değil, istenmeyen bir sonucu olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı'nın, tüp bebek uygulamasında en fazla 3 embriyo transferine izin verdiğini hatırlattı.



Bazı durumlarda 3'ten fazla embriyo transferi yapıldığını ifade eden Buyru, şu bilgileri verdi:



"Günümüzde pek çok çiftin, bebek sahibi olmak için tüp bebek yöntemi ve yumurtlamayı uyarıcı tedavilere başvurması, çoğul gebeliklerde büyük bir artışa yol açıyor. Fazla sayıda embriyo transfer edilmesinin nedeni gebelik şansını artırmaktır. Aslında hangi embriyonun rahim içine tutunabileceği bilinse sadece o embriyonun transfer edilmesi yeterli olacaktır. Ancak embriyo kalitesini gösteren bazı kriterler olsa da bu tutunacak embriyoyu kesin olarak belirlememektedir. Üç embriyo yerine bir embriyo transfer edilmesi, gebelik şansını yüzde 10 kadar azaltmaktadır. Bu bilgi ailelere verilince bazı aileler bunu kabul etmekte, bazı aileler ise ne olursa olsun gebelik şansını artırmak için daha fazla embriyo transferini tercih etmektedir."



Tüp bebek tedavisinde verilecek embriyo sayısının sınırlandırılarak olaya çözüm bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Buyru, asıl sorunun yumurtlamayı uyarıcı tedavi ve aşılama yapılan kadınlarda ortaya çıktığını vurguladı.



Çoğul gebeliklerin anne ve bebekler açısından bazı riskleri bulunduğunu belirten Buyru, en büyük riskin "düşük" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Gebeliğin başından itibaren düşük riski daha fazladır. En korkulan ise erken doğum riskidir. Normal gebelik süresine göre ikiz gebelikler ortalama bir ay, üçüz gebelikler ise 2 ay daha erken sonlanmaktadır. İkiz gebelik sonucu doğan bebeklerin yarıdan fazlası 2 bin 500 gramın altındadır. Bu hem kuvöz, yoğun bakım giderleri nedeniyle ekonomik açıdan büyük bir yük getirmekte, hem de çok erken yeni doğanlarda ileride fiziksel ve zekâ gelişimi açısından sekeller kalabilmektedir. Bebeklerin bir veya ikisinde gelişme geriliği, bebekler arasında kan alışverişi olması gibi problemler de ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.



Çoğul gebeliğe bağlı hipertansiyon, şeker hastalığı, doğum sonrası kanama, çoğul gebeliklerde daha sık görülmektedir. Sezaryen sıklığı da çoğul gebeliklerde artmaktadır. Bu riskler bebek sayısı arttıkça artmaktadır. Dördüz-beşiz gebelikler ikiz gebeliklere göre çok daha riskli gebeliklerdir."



(AA)

