Çoğu Türk 25 IŞİD militanı öldürüldü

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolünde bulunan Musul Barajı yakınlarındaki bir köye, Peşmerge özel kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 25 IŞİD üyesinin öldürüldüğü, çoğunun da Türk olduğu öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Musul Barajı yakınlarında, IŞİD'in elinde bulunan bir köye ise Peşmerge özel kuvvetleri tarafından dün operasyon düzenlendi.

Türk militanların kimlikleri Türk makamlarına bildirilecek

Bölgedeki güvenlik kaynakları, çoğunluğu Türkiye vatandaşı olan 25 IŞİD mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Öldürülen militanların kimlik bilgilerinin Türk makamlarına bildirildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

15 Peşmerge öldürüldü

Öte yandan, YPG ve Peşmerge güçlerinin 30 Eylül tarihinde yaptıkları ortak operasyon ile IŞİD'in elinden alınan ve Suriye sınırında bulunan Musul'un Rabia ilçesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında yeniden IŞİD üyeleri tarafından saldırı düzenlendi.



Musul'dan gelen IŞİD üyeleri, Rabia girişinde bulunan iki Peşmerge noktasına 'sızma operasyonu' yaptı. Düzenlenen saldırıda, yedi kişi kafası kesilmek üzere 15 Peşmerge'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.