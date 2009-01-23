'Çoğu şarkıcı arkadaşım ilkokul seviyesinde'

Hande Yener fotoğrafları - FOTOGALERİ

Bence sınıf atladım

Hande Yener, yeni bir polemiğin habercisi olan sözlerine şöyle devam etti: "Çok okul arkadaşım var, hâlâ ilkokula devam ediyorlar. Mesleğime değer veriyorum, herkes bu işten rant kazansın istemiyorum. Kalite ve güzellik olduğu müddetçe problem yok da, ilkokul seviyesinde kalmak gerçekten beni sıkıyor. Onlar ilkokul çağlarında ben lisedeyim!" Ünlü şarkıcı, müzikte öğrenmenin sonunun olmadığını da sözlerine ekledi: "Ben de mezun olmayacak bir öğrenciyim ama sınıf atladığımı düşünüyorum!"