Coğrafi işaretle tescillenen 'Sürmene bıçağı' için müze kurulması isteniyor

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Sürmene ilçesinde, uzun tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak, dünyaca ün kazanan \'Sürmene bıçağı\', Türk Patent ve Marka Kurumu\'nca coğrafi işaretle tescillendi. Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı Ali Karamahmutoğlu, ilçede \'Bıçak Müzesi\' kurmak istediklerini söyledi. Sürmeneli bıçak ustaları da tarih konulu dizilerde ve sinema filmlerinde kullanılan kılıçları üretmeye talip oldu.

Türkiye\'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi \'Sürmene bıçağı\' ekolünü canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu\'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı. Müracaat üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen; fakat son zamanlarda sahte ve taklit ürünlerle de anılan \'Sürmene bıçağı\', coğrafi işaretle tescillendi.

\'KISA SÜRE SONRA PATENTİ ALACAĞIZ\'

\'Sürmene bıçağı\'nın coğrafi işaret tescili alınmasını değerlendiren Sürmene İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kısa süre sonra da yöreye has bıçak için patent alacaklarını söyledi. Üstün, \"Sürmene\'mizde çok eskilerden beri bıçak imalatı yapılıyor. Delikanlılar, çok eskilerde silah almakta zorlandıkları için bu bıçağı tercih ediyordu; ama günümüzde \'Sürmene bıçağı\' artık her alanda var. Bıçak üretiminde, ciddi gelişmeler de yaşanıyor. Bu iş hem sanayileşmede hem de kişisel olarak da ilçemizde üretilmektedir. Bu gelenek, ilçemize iyi bir gelir de sağlıyor. Pide ve bıçağımız, vazgeçilmezlerimizdendir. Bıçağı en özel kılan şey, çeliği ve el emeğiyle yapılmasıdır. Coğrafi işareti de almanın mutluluğu içerisindeyiz. \'Sürmene bıçağı\' diye piyasada birçok alanda satış, söz konusu. Onun için bu markamızı korumak için coğrafi işareti aldık. Kısa bir süre sonra da patenti alacağız. Bundan sonra da belediye olarak denetimlere başlayacağız\" diye konuştu.

\'İŞİN SIRRI, USTALIKTA\'

Bıçak ustalığını 3 kuşaktır sürdürdüklerini belirten Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı ve bıçak ustası Karamahmutoğlu, \"\'Sürmene bıçağı\'nın marka olması, öncelikle ustalık maharetinden kaynaklanır. Ustalık, bu işin ana unsurudur. Yunus balığı yağının da bıçak üzerinde büyük etkisi vardır. Bu sayede bıçaklar, keskinlik ve sağlamlık direnci kazanır. Bu işin sırrı, ustalıktadır. Tarihi çok uzun yıllara dayanan bıçağımız için Evliya Çelebi de seyahatnamesinde de bahsetmiştir; ama günümüzde bu meslekle ilgili birçok sıkıntı yaşamaktayız. Özellikle sahte ürünlerle mücadele ediyoruz. Bizim işimiz, tamamen el emeği. Mesela bir kılıç için 3 ay uğraş veriyoruz. Bu doğrultuda, haklı olarak korunmak istiyoruz\" dedi.

\'BIÇAK MÜZESİ KURMAK İSTİYORUZ\'

İlçede \'Sürmene bıçağı\' için müze kurma girişiminde bulunacaklarını da dile getiren Karamahmutoğlu, şunları söyledi:

\"Coğrafi işaretle artık tescillendik. Bu, sevinç verici. Bu işte sahteciler arttı. Kendileri dahi reklamlarında \'Bıçak, Sürmene\'de yapılır\' diyor; ama bıçağı burada yapmıyor maalesef. Bu, bize atalarımızdan miras kaldı. Biz, bu mirasımızı korumazsak zamanla bu ismimiz de silinip, gider. Biz, bu mirası korumak için mücadele ediyoruz. Burada üreticilerin bir çatı altında birleşmesi için birtakım çalışmalarımız var. İnşallah, olumlu sonuç verir. En büyük eksik, ilçemizde bıçak müzemiz yok. Buraya bir \'Bıçak Müzesi\' kurmak istiyoruz. Biz, yaptığımız bıçağa ömür boyu garanti veriyoruz. Yaptığımız ürüne son derece güveniyoruz. Yeter ki bu bıçağı bulaşık makinesine atmayın ve bilinçsizce bilemeye kalkmayın.\"

\'KILICIN YAPIMINA TALİBİZ\'

Türkiye\'de çekilen bazı tarihi dizi ve filmlerde, \'Sürmene bıçağı\'nın kullanılması için ilgili resmi kurumlara bir yazı gönderdiklerini de kaydeden Başkan Karamahmutoğlu, \"Ülkemizde, son zamanlarda tarihin ve savaşların konu edinildiği birçok film ve dizi çekilmekte. Bu tür dizilerde tabi ki kılıç gerekiyor. Bu kılıçların yüzde 90\'ı tamamen dışarıdan geliyor. Biz, Sürmene olarak kılıcın her türlü yapımına ve bu organizasyonlarda tercih edilmesine talibiz; çünkü replika ürünlerin tamamını yapmaktayız. Bu konuda, bakanlıklarımızdan ricada bulunduk. Bizler, Topkapı Sarayı\'nda da kutsal emanetlerimizi, kılıçlarımızı inceleyerek de aynılarını yapmak istiyoruz. Ukrayna\'da gördüm; tüm Osmanlı tarihinde yer alan kılıçlar, sergilenmiş. Neden bizde olmasın? Mirasımıza sahiplenmeliyiz\" diye konuştu.

SÜRMENE BIÇAĞI

Özel yapılış şekli, keskinliği ve dayanıklılığı ile tarihi M.Ö 1000\'li yıllara dayandığı rivayet edilen \'Sürmene bıçağı\', dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak türü arasında yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağın meşhur olmasındaki önemli özelliğin, ustaların çeliğe su vermelerindeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğin ise üretilen bıçaklarda yunus yağının kullanılması olduğunu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna eşliğinde oynanan ‘piçak oyini’ horonunda da kullanılan \'Sürmene bıçağı\', son zamanlarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. \'Sürmene bıçağı\'nın fiyatı, kalitesine göre, 10 lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.



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