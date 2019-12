-ÇODEM OKULA DÖNDÜRDÜ ERZURUM (A.A) - 17.10.2010 - Okullarını terk ederek ya da devamsızlık yaparak sokakta çalışan çocuklar, Erzurum Valiliği tarafından hayata geçirilen Çocuk Danışma ve Eğitim Merkezi (ÇODEM) Projesi kapsamında verilen eğitimle okullarına döndüler. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksek Okulu Polis Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında, ortaöğretimden sonra liseye kayıt yaptırmayan, ortaöğretimde okuduğu halde derslerine girmeyerek, sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 100 çocuğa ÇODEM'de farklı konularda eğitim verildi. Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi amacıyla Yıldızkent semtinde, 6 ay önce hizmete açılan ÇODEM'de verilen eğitimlerin ardından, ortaöğretimden sonra liseye devam etmeyerek, sokakta çalıştırılan 20 çocuktan 5'i lise okumak için açıköğretime kayıt yaptırdı. Ortaöğretimde okuduğu halde devamsızlık yaparak, sokakta çalışan 80 öğrenci de ÇODEM'de verilen eğitimin ardından, okuluna düzenli olarak gittiği, derslerinde de öncesine göre çok daha başarılı olduğu tespit edildi. ÇODEM Proje Koordinatörü Erdal Şenetiler, yaptığı açıklamada, ÇODEM'in sokakta çalışan çocukların topluma entegrasyonu projesi olduğunu belirterek, projenin Erzurum Valiliği tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlandığını söyledi. Projenin tamamen gönüllük esasına dayalı olduğunu ifade eden Şenetiler, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, sokakta çalıştığı tespit edilen 200 çocuğa ve ailelerine anket uyguladıklarını belirtti. Anketin sonucunda sokakta hurda toplayan, mendil ve çeşitli malzemeler satan çocukların ailelerinin eğitim seviyelerinin düşük, ekonomik durumlarının da kötü olduğunu tespit ettiklerini anlatan Şenetiler, şunları kaydetti: ''ÇODEM'de çalışan sosyal hizmet uzmanımız ve beraberindekiler, bu çocukların tümünün evine gitti ve ailelerle birebir görüştü. Sokakta çalışan çocukların çoğunun babası terk etmiş ve annesi ile zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Kimisinin de babası ve annesi var ancak ailenin nüfusu fazla olduğu için bu çocuklara ulaşılamamış. Bir de bu ailelerin çocuklarından bir beklentisi yok. Sokakta çalıştıkları zaman uyuşturucu bağımlığı, tiner gibi olumsuzluklarla karşılaşacaklarının bilincinde değiller. Çocukların da gelecekten bir beklentisi yoktu.'' -HURDA TOPLAYAN ÇOCUKLAR, EBRU SERGİSİ AÇTI- Uyguladıkları anketin ardından sokakta çalışan çocuklardan 100'üne günlük 2,5 saat eğitim verdiklerini söyleyen Şenetiler, ''Anketten sonra 100 çocuğa, 8'er kişilik gruplar halinde, 6 ay boyunca ÇODEM'de, kitap okuma, hikaye anlatma, hikayeleri müzakere etme gibi eğitimler verdik. Salon sporları, bilardo, satranç, langırt gibi sporları yapmalarını sağladık'' diye konuştu. Çocuklara kültür ve sanat alanında da eğitimlerin verildiğini belirten Şenetiler, verilen eğitimlerin ardından aralarında hurda toplayan çocukların da bulunduğu gençlerin ebru yapıp, sergi açtığını vurguladı. Proje koordinatörü Şenetiler, şöyle devam etti: ''Çocuklarımız için farklı alanlarda etkinlikler düzenledik. Onları hastanelere götürdük ve yatarak tedavi gören yaşıtlarındaki çocukları ziyaret ettiler, onlarla sohbet ettiler. En lüks yerlerde yemek programları düzenledik ve her ortama girmelerini sağladık. Çocuklarımıza saksılar verdik ve 3 ay boyunca çiçekleri kurutmadan bakmalarını söyledik. Ama çiçekleri kuruttular, bakamadılar. Burada bilgisayar eğitimi verdik. Hijyeni, beraberce yaşama kültürünü, milli değerlerimizi öğrendiler. Okuma saatleri düzenledik ve burada okuma-yazmalarını geliştirdiler.'' ÇODEM'de verilen 6 aylık eğitimin ardından çok önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkati çeken Şenetiler, çocukların konuşmasının düzeldiğini, küfürü bıraktıklarını ve artık kendileri ifade edebilen bireyler olduğunu vurguladı. -''ARTIK OKULU ÇOK SEVİYORLAR''- Çocuklara imkan verilmesi halinde onların her şeyi başarabileceklerini vurgulayan Şenetiler, verilen eğitimin ardından çocuklarda gözlemledikleri değişiklikleri şöyle sıraladı: ''Çocuklarımız ilk buraya geldikleri zaman küfür eden, kaba saba davranan, kendisini ifade edemeyen çocuklardı. Fakat 6 aylık bir eğitim neticesinde, kendini ifade edebilen çocuklar oldular. Kendilerini gösterdiler, kabiliyetlerini ortaya koydular. Demek ki çocuklara böyle bir ortam hazırlayabilirsek, çocuklar bu ortamları değerlendirebiliyorlar. Amacımız çocukların iletişim yeteneklerini artırmaktı. Genellikle çocuğun sokağa çıkmasını engellemek, sokakta çok az miktarlarda mendil satmak, dilencilik yapmak, başkalarına yük olmak yerine, dişini sıkarak okumak, okulunu, derslerini sevmek ve tutunabilmesini sağlamaktı. Verilen eğitimlerimizle bunu başardık. Çocuklarımızın saldırganlıkları oldukça azaldı. En önemlisi okulu sevdiler. Okuldan kaçıyorlardı bunlar. Şuan yüz öğrenciden bahsediyorum. 6 aylık eğitimin ardından, ortaöğretimden sonra okula devam edemeyerek, hurda toplayan 20 çocuktan 5'i lise eğitimine devam etmek için açıköğretime kayıt yaptırdı. Devamsızlığı hat safhada olan ve dersleri iyi olmayan 80 öğrencimiz, artık okuluna düzenli devam ediyor, derslerinde de öncesine göre çok başarılı.'' -''MESLEK SAHİBİ OLMANIN HAYALİNİ KURUYORLAR''- Çocukların ilk ÇODEM'e geldikleri zaman ''Okusak ne olacak ki'' diye sürekli soru sorduklarını anlatan Şenetiler, verilen eğitimden sonra çocukların düşüncelerinin değiştiğini, artık geleceğe ümitle baktıklarını ve bir meslek sahibi olmanın hayalini kurduklarını vurguladı. ÇODEM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülay Gülnaz Ateş de ailelere yönelik sohbet havasında eğitimler verdiklerini belirterek, özellikle annelere çocuğun ergenlik dönemiyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi. ÇODEM'de eğitim gören çocukların ailelerini evlerinde ziyaret ederek, sorunları yerinde görerek, çözmeye çalıştıklarını anlatan Ateş, şöyle devam etti: ''Çocuklarımızın ailelerinin evlerine gittik, bu gerçekten herkesin yaşaması gereken bir duygu. Bu tarz insanları gözlemlemek, onların sorunlarıyla yakından ilgilenmek gerçekten çok önemli. Orada yoksulluk gördük, sıkıntılı yaşamlar gördük. Bu sebepten cahil kalmış, kızlarını okula göndermeyen anne, babaları gördük. Görüşmelerimizden sonra düşünceleri değişen anneler oluyor ama babaları ikna etmek biraz zor. Çocukların sokakta çalışması halinde onların başına gelebilecek olumsuzları anlattık. Çocukların okumaları halinde, onlara eğitim fırsatı verilmesiyle birlikte neleri başarabileceklerini söyledik. Hem çocuklarımızla, hem de aileleriyle birebir iletişim kurduk.'' -''HİJYENE ÇOK ÖNEM VERİYORLAR''- Çocuklarla başarılı 6 ay geçirdiklerini de ifade eden Ateş, ''Bütün çocuklarımız burayı çok sevdi. İlk geldikleri zaman temizliğe, hijyene hiç önem vermiyorlardı, biz alıştırdık. Artık hijyene çok dikkat ediyorlar. Evden bir şey yemeden geliyorlardı, biz kahvaltı alışkanlığını kazandırdık. Küfürlü konuşma çok fazlaydı, bunun yanlış olduğunu anne babaları gibi davranarak, bu davranışı terk etmelerini sağladık'' şeklinde konuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Gürbüz Gürler ise sokakta çalışan çocukları kapsayan bütün projelerde yer aldığını belirterek, çocuklara fırsat verilmesi halinde onların her şeyi başarabileceğini ifade etti. Devriye görevinde iken sokakta çalıştığını tespit ettikleri çocukları polis otosuna bindirip, evlerine götürdüklerini belirten Gürler, çocukların ailelerine; ''çocukları sokakta çalışması durumunda hangi zararlı ortamlara girebileceklerini'' anlattıklarını söyledi. ÇODEM'de verilen eğitimin ardından düzenli olarak okullarına giden öğrenciler de ''Ben sokakta mendil satıyordum. Artık sokağa çıkmayacağım. Derslerime çalışıp, polis olacağım. Gürbüz ağabey gibi sokakta çalışan çocukları yakalayıp, onların okumasını sağlayacağım'' diye konuştu.