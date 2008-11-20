Çocukluk çağı lösemileri ilaçla iyileşiyor

Lösemi tedavisiyle AIDS hastası iyileştirildi

İlik nakli tarihe karışacak

Prof. Dr. Yeşilipek açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi’nin 10. yılını doldurduğunu, bu süre içinde yapılan nakil sayısının 250'yi bulduğunu ifade etti.Akraba dışı kişilerden kemik iliği nakli gerçekleştiren ilk merkezin de Akdeniz Üniversitesi olduğunu belirten Yeşilipek, bugüne kadar 46 hastaya yurt dışından getirilen kemik iliği veya kordon kanının nakledildiğini kaydetti. Yeşilipek, ünitede 9 yatak bulunduğunu ve bu yatak kapasitesinin, Türkiye'deki nakil merkezleri içinde çok büyük bir sayı olduğunu söyledi.Geçen yıl 47 hastaya kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini, bu yıl sonu itibariyle nakil yapılan hasta sayısının 50'yi bulacağını anlatan Akif Yeşilipek, "Türkiye'deki merkezler içinde en çok nakil gerçekleştiren merkez biziz. Hatta yakaladığımız sayı, Avrupa'daki birçok merkezden de yüksek. Ancak nakil sayısının yüksekliğinin yanı sıra sonuç da önemli. Mesela transplant yaptığımız talasemili hastalarda talasemiden kurtulma oranı yüzde 84" diye konuştu.Prof. Dr. Akif Yeşilipek, kemik iliği nakli yapılan hastalar arasındaki bir grubu da lösemili çocukların oluşturduğunu kaydetti. Yeşilipek, Pediatrik Onkoloji ve Pediatrik Hematoloji Derneklerinin ortak kayıt sistemine göre, Türkiye'de yılda yaklaşık bin 300 civarında yeni tanı konulan çocuk lösemi hastası olduğunu ifade etti.Lösemide ilik nakline gerek duyulan hasta sayısının kısıtlı olduğunu bildiren Yeşilipek "Çünkü çocukluk çağındaki lösemiler büyük oranda ilaç tedavisine cevap veriyor. Bizim ilaç tedavisindeki başarı oranımız yüzde 75'in üzerinde" dedi.Sadece yüksek riskli hastalar ve tedaviye başta iyi cevap veren ancak sonradan yeniden "alevlenen " vakalarda kemik iliği nakli uygulandığını belirten Yeşilipek, bunun da lösemi hastalarının yüzde 10-15'lik bölümünü oluşturduğuna dikkati çekti."Lösemi hastası eşittir kemik iliği nakli değildir" diyen Prof. Dr. Yeşilipek, lösemi hastalığının toplumda bu hastalığa yakalanan çocukların tamamının hayatını kaybedeceği şeklinde bir ön yargıya neden olduğuna işaret etti.Yeşilipek, şöyle konuştu:"Çocukluk çağı lösemilerinde ilaçla tedavi şansımız oldukça yüksek. Diğer kanser türleriyle mukayese ettiğimiz zaman birçok kanser türüne göre lösemilerde seyir, tedaviye aldığımız cevap çok daha iyi. Bazı kanser türleri var ki, sadece bizde değil bütün dünyada, ilaç tedavisi veya uygulanan diğer tedavilere cevap oranı oldukça düşük oluyor. Lösemilerde cevap oranı, bu kanser türlerine göre oldukça iyidir."Yeşilipek, löseminin belirtilerinin özel bir niteliğinin olmadığını, başka hastalıklarınkiyle çok benzeştiğini söyledi. Hastalığın ateş, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, kol bacak ağrıları gibi belirtiler verdiğini anlatan Yeşilipek, bu yakınmalarla sağlık kuruluşlarına başvuranların çok az bir kısmının lösemi çıktığını kaydetti.Prof. Dr. Yeşilipek, ailelerin çocuklarında bu tip belirtileri gördüklerinde telaşlandıklarını belirterek, "böyle bir şeye gerek yok ama löseminin de belirtilerinin sinsi olabileceğini söylememiz lazım" dedi.Bu şikâyetle giden hastalar için hekimlerin öncelikle başka hastalıklara baktığını vurgulayan Yeşilipek, zaman içinde teşhis koymanın kolaylaştığını, ailelerin ise bu süreci, "teşhiste geç kalındı" şeklinde yorumlayabildiğini sözlerine ekledi.