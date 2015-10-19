Çocukluk aşkını mezardan çıkarıp kendi aile mezarlığına defnetti!

Aydın'da, 60 yaşındaki bir adam, yıllar sonra imam nikahıyla evlendiği çocukluk aşkını, ailesinin gömdüğü mezardan çıkartarak kendisi ve eşi için ayırdığı yere kazdığı mezara nakletti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Kansu, çocukluk aşkı Nuray Kocakulak'ın eşi ölünce, evli olmasına rağmen unutamadığı için imam nikahıyla onunla evlendi. Bu şekilde uzun süre birlikte oturan Kansu, Kocakulak ölünce onun ailesi cenazeyi, diğer aile fertlerinin yanına defnetti. Mustafa Kansu ise bir gece mezarlığa gidip Nuray Kocakulak'ın cenazesini çıkarıp kendisi ve eşi için ayırdığı yere kazdığı mezara nakletti. Bir süre sonra olay ortaya çıkınca Kocakulak'ın çocukları, mezarın etrafını çeviren mermerleri kırdı. Ayrıca Kansu hakkında suç duyurusunda bulundular.

Radikal'de yer alan habere göre, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde oturan Nuray Kocakulak ile Mustafa Kansu, çocukluk döneminde birbirlerine âşık oldu. Bu şekilde büyüyen Kocakulak ve Kansu, evlenmek istedi. Kocakulak'ın ailesi, Kansu'ya ret cevabı verdi. Ailesinin karşı çıkması üzerine aşkını kalbine gömen Kocakulak ve Kansu, başka kişilerle evlendi. Kocakulak'ın eşi Hüseyin Kocakulak, 2000 yılında hayatını kaybetti. O da evli olan Kansu ile imam nikahı kıydırdı fakat bu geç gelen mutlulukları da kısa sürdü. Nuray Kocakulak, 22 Mayıs 2015'te hayatını kaybetti. Büyük bir yas tutan Kansu, Kocakulak'ın ilk evliliğinden olan çocuklarıyla görüşerek, annelerini babalarının yanına gömmemelerini, kendisinin satın aldığı aile mezarlığına defnetmelerini istedi fakat reddedildi. Çok sevdiği Kocakulak'ı eski eşinin yanına gömülmesini kıskanan Mustafa Kansu, cenazesini bir süre sonra mezardan çıkarıp aynı mezarlıkta kendisi ve eşi için satın aldığı yere gömdü. Olayın ortaya çıkmasıyla Kocakulak'ın çocukları, mezarlığa gelerek kabri çevreleyen mermerleri kırdı.

Köşk ilçesinde kendisine ait dükkanda çalışan Kansu, Nuray Kocakulak'ın cesedini mezardan çıkarıp kendi aile mezarlığına defnettiği iddiası üzerine gözaltına alındı. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Güliz Gürbüz Umurlu da Kanyaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşanan bu vakayı doğrularken savcılıktan gelecek kararı beklediklerini söyledi.