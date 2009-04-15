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Çocukluk aşkı heyecanlandırdı

Başrollerini Tarık Akan ve Şerif Sezer’in paylaştığı “Deli Deli Olma” filminin galası Nişantaşı Citys Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.

15 Nisan 2009 03:00

Başrollerini Tarık Akan ve Şerif Sezer’in paylaştığı “Deli Deli Olma” filminin galası Nişantaşı Citys Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.

Filmde Eşmeyazı Köyü’nün geçimsiz kadını Güldene’yi canlandıran yetenekli oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’nu en çok heyecanlandıran şey, çocukluğunda aşık olma derecesinde hayranlık duyduğu Tarık Akan ile aynı filmde buluşması oldu. Öyle ki galada Tarık Akan ile tekrar bir araya gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, Türk sinemasının efsane oyuncusuna sıkı sıkı sarıldı ve ellerini uzun süre bırakmadı. Galada şık kıyafeti ile de dikkatleri üzerinde toplayan güzel oyuncu, filmde Tarık Akan ile oynama fırsatı bularak çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutluydu.

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