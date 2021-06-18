'Çocuklu mahpus annenin cezasının ertelenmesi' düzenlemesi mini yargı paketinden neden çıkarıldı?

TBMM Genel Kurulu'nda Çarşamba günü kabul edilen mini yargı paketinden, küçük çocuğu olan hükümlü annelerin, eşi de hapisteyse veya ölmüşse cezasının çocuğu 15 yaşına gelene kadar ertelenmesini içeren madde çıkarıldı.

AKP ve MHP arasında yapılan değerlendirmeler sonrasında düzenlemeden, "kötü niyetle kullanılabilecek eksiklikler bulunduğu, örtülü af getireceği" endişesi nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi.

Düzenlemenin doğurabileceği sakıncaların giderilerek daha sonra Meclis gündemine yeniden getirilmesi düşünülüyor.

Meclis'ten geçen yasa metninden, AKP'nin önergesiyle "çocuklu mahpus annenin cezasının ertelenmesi" düzenlemesi çıkarıldı.

Yasa metninden çıkarılan düzenleme, 10 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan veya adli para cezası hapis cezasına çevrilen küçük çocuğu olan kadın hükümlünün eşinin de cezaevinde olması ya da ölmüş olması halinde çocuğu 15 yaşına gelene kadar infazının ertelenmesini öngörüyordu. Düzenleme, cezaevinde doğum yapan anneleri de kapsıyordu.

Söz konusu düzenlemeye muhalefet partileri ilkesel olarak karşı çıkmamakla birlikte düzenlemenin eksik olduğu eleştirisi yöneltmişti.

CHP, kadın hükümlünün yeniden bebeğinin olması, babasının kaybolması halinde de cezanın infazının ertelenmesini istemişti.

MHP de destek verdi

AKP'nin düzenlemeyi yasa metninden çıkarmasında, cezaevlerinde, bu koşulları taşıyan bazı hükümlülerin durumunun yanı sıra kadınların suça teşvikine yol açabileceği, sadece ceza ertelemesi için "çocuk yapılabileceği", örtülü af yolunu açacağı endişeleri etkili olduğu öğrenildi.

MHP'nin de benzer kaygılarla, tekliften çıkarılmasına destek verdiği belirtildi.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, düzenlemenin yasa metninden çıkarılmasında, düzenlemeden çok sayıda Gülen yapılanması mensubunun da yararlanacak olması etkili oldu ve "200 cemaat ablasının ceza ertelemesiyle cezaevinden çıkacağı" tespiti yapıldı.

Ayrıca ceza ertelemesi kapsamına girenlere yönelik yurt dışına çıkış yasağına yer verilmemesi önemli bir eksik olarak görüldü. "Yasal olarak ceza ertelemesi alan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bile getirilmeyen hükümlülerin, ülkeden kolayca çıkabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Sadece infazın ertelenmesini sağlamak için kadınların hamile kalma yoluna başvurabileceği, eşi ölmüş kadınların, suç örgütleri tarafından hırsızlık, gasp gibi adi suçlar için için kullanabileceği dikkate alındı.

15 yıl boyunca cezanın ertelenmesinin "örtülü af" anlamına geleceği değerlendirmesi yapılarak bu konuda bir hüküm konulmaması da önemli bir eksik olarak görüldü.

Yeniden düzenlenecek

AKP ve MHP kaynakları, söz konusu maddenin kapsamlı bir çalışmayla yeniden düzenlenerek Meclis gündemine getirilebileceğini ifade ediyorlar.

Yeni yapılacak düzenleme konusunda ise cezası ertelenen anneye yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi, çocuğun tedavisi zorunlu ağır hastalığının doktor raporuyla belgelenmesi, terör, cinsel saldırı, mükerrer suçlardan hüküm giyenlerin yararlanmaması, erteleme hükmünün çocuğun yaşına göre kademelendirilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.