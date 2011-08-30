-Çocuklu ailelerin tercihi "her şey dahil" ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, tatil yapan çocuklu ailelerin her şey dahil sistemini tercih ettiklerini söyledi. Ulusoy, yaptığı açıklamada, tatil kavramının turist tarafından çalışmaya, eğitime verilen ve genellikle dinlence, eğlence ve bir sonraki faaliyet dönemine hazırlık ile geçirilen uzun ara olarak algılandığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm işletme belgeli konaklama istatistik verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin önemli bir bölümünün Antalya başta olmak üzere İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir ve Aydın'da bulunan konaklama tesislerini tercih ettiğini ifade eden Ulusoy, ''Ayrıca, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin çeşitliliğini gözönüne alırsak, özellikle kültür turizmi ağırlıklı ziyaret edenlerin sayısında da yadsınamayacak kadar çok artış görülmektedir'' dedi. Türkiye'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin önemli bir bölümünün paket tur programıyla seyahati seçtiğini ifade eden Ulusoy, çocuklu ailelerin ise herşey dahil sistemini tercih ettiklerini kaydetti. -İlk tercih yine Antalya- Öte yandan, TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın Ocak-Haziran döneminde yurtdışından Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 612 bin 16 iken, bu sayı 2011'in aynı döneminde yüzde 16,80 artarak 4 milyon 218 bin 659'a ulaştı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci tercihi boğazı, mimari ve tarihi güzellikleriyle İstanbul oldu. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 3 milyon 61 bin 587 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan medeniyet, din ve imparatorlukların başkenti, bu yılın aynı döneminde bu sayıyı yüzde 16,34 artırarak 3 milyon 561 932 kişiyi konuk etti. Yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği üçüncü tatil yeri İzmir'i, geçen yılın ilk altı ayında 430 bin 755 kişi ziyaret ederken, bu sayı bu yılın aynı döneminde yüzde 22,94 artışla 529 bin 586'ya yükseldi. İzmir bu artışla geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısını en çok artıran tatil yeri oldu. Ege'nin en gözde sahil kentlerinden Muğla, geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 6 bin 787 yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Kıyı turizminde başı çeken şehirlerden olan Muğla, bu yılın aynı döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 4,41'lik artışla 1 milyon 51 bin 231'e çıkardı. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde diğer tatil yöreleriyle beraber toplam 11 milyon 571 bin 427 yabancı turizm amaçlı olarak Türkiye'ye gelirken, bu yıl sayı 13 milyon 27 bin 494'e yükseldi. -İngilizler azaldı, Fransızlar arttı- Türkiye'ye en çok gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre sıralamasında başı yine Almanya çekti. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 683 bin 158 Alman turistin ziyaret ettiği Türkiye'ye bu yıl aynı dönemde yüzde 13,82 artışla 1 milyon 915 bin 691 kişi geldi. Turizm amaçlı olarak Türkiye'yi Almanların ardından en çok İngilizler ziyaret etti. Geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 4 bin 393 İngiliz turist tatil için Türkiye'yi tercih ederken, bu sayı bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 3,45 düşüşle 966 bin 690'a geriledi. Türkiye'de tatili tercih eden başka bir Avrupa ülkesi de Hollanda oldu. Geçen yıl 416 bin 34 Hollandalı Türkiye'yi seçerken, bu yıl bu oran yüzde 14,44 artışla 476 bin 95'e çıktı. Verilere göre, Türkiye'yi tatil için geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 368 bin 862 Fransız tercih ederken, bu yılın ilk altı ayında bu sayı 507 bin 393'ü buldu. Türkiye'yi tercih eden yabancı ülke sıralamasında 4. olan Fransa, geçen yıla kıyasla bakıldığında yüzde 37,56'lık artışla ziyaretçi sayısı en çok artan ülke oldu.