Çocuklarla seks ve ilişkiler hakkında konuşurken nelere dikkat etmeli?

Sosyal medya ve internette müstehcen içeriklere ulaşmanın kolaylığı günümüzde anne ve babaları için önemli bir endişe kaynağı.

Çocuklarla bu konuyu konuşmanın en iyi yolunu uzmanlara danıştık.

Ebeveynler için çocuklarıyla cinsellik üstüne konuşmak utandıran ve rahatsız eden bir durum olabilir.

Klinik psikolog Dr. Abigael San, anne ve babaların bu hissi bir kenara koyması gerektiğini söylüyor.

San, "Yetişkin olarak bu tedirginliği hoş görmeliyiz ve bunun bir duvar örmesine izin vermemeliyiz" diyor.

Dr. San bu sohbeti çocuğunuz üzerinden değil başka birisi üzerinden yürütmenin iyi bir başlangıç noktası olabileceğini söylüyor.

San, "Üçüncü bir kişiyse konuşma daha rahat ilerleyebilir. Bazen de bir film ya da kitapta bu konuyla ilgili bir fırsat doğarsa görüşlerinizi paylaşabilirsiniz" diye konuşuyor.

Televizyonda cinsellikle karşılaştığınızda gösterdiğiniz tepkiyi çocuklarınız da kapabiliyor. O yüzden bu tutumunuzu gözden geçirmeniz önemli.

Family Lifes isimli hayır kurumu, "Eğer kanalı ya da konuyu değiştirir ya da her seks konusu geldiğinde dalga geçerseniz çocuklarınız cinselliğin gizli, tehlikeli, utanç verici ve korkulması gereken bir şey olduğunu düşünür" diyor.

Londra'da Burntwood okulunda kişisel ve sosyal sağlık eğitmeni Kathryn Mabey, "Eğer televizyonda karşınıza cinsellik çıkarsa bunu konuşma fırsatı olarak kullanın" diyor.

Mabey, "Bu durumlarda herkesin oturup geri çekilmesindense aile içinde sohbet etmek daha iyi olabilir.

Arkadaşlarıyla yaramazlık yapmaktan hoşlanan bir çocuk cinselliği reddetme konusunda daha az güvenli olabilir.

Dr. San erken yaştan itibaren ebeveynlerin çocuğuna arkadaşları ısrar etse de istemedikleri bir şeyi yapmama hakları olduğu mesajını vermeleri gerektiğini öneriyor.

San, "Sosyal durumlarda bir şeylere direnmek, kendi konumlarını korumak ve güvenlerine tutunmak gibi önemli. Böylece istemediğiniz bir şeyi yapmama bundan vazgeçmeme gibi değerleri de vermiş oluyorsunuz" diyor.

Kathryn Mabey sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması gençlerin cinsel anlamda zor durumlar yaşayabileceği endişesini getirdiğini söylüyor.

Ve günümüzde gençlerin dijital anlamda ebeveynlerinden ileride olması da işi zorlaştırıyor.

Mabey "Anne ya da baba olarak sosyal medyayı daha iyi anlamak ve örneğin Instagram'da neler olduğunu öğrenmek iyi olur. Böylece çocuklarınızla açık bir diyalog sağlanabilir" diyor.

Mabey, şimdi ya da gelecekte diyalog kanallarını kapatacak bir şey söylememenin önemli olduğuna işaret ediyor.

Mabey, "Kızım yedi yaşında bir gün eve geldiğinde okuldan bir çocuğu beğendiğini söyledi. Ben ona bunları benimle konuşmaması gerektiğini ya da erkek arkadaş için fazla gençsin söylemedim. Onun yerine 'Öyle mi bu çok ilginç. İsmi ne? Ondan neden hoşlanıyorsun' gibi sorular sordum" diyor.

Mabey, kızının onunla bu tür konuları her zaman konuşabileceğini hissetmesini istediğini, böylece çocukların daha güvende olacağını söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi cinsellik konusunda konuşmanın hiçbir zaman çok erken olmayacağını düşünüyor.

Eğer çocuklar "bebekler nereden geliyor" gibi sorular sorarsa "Bebekler annelerin karnında büyüyor, hazır olduklarında da dünyaya geliyorlar" demek yeterli olabilir. Eğer çocuk "bebek oraya nasıl giriyor" gibi bir soru sorarsa ebeveynler "bir erkek oraya tohum bırakıyor" gibi bir yanıt verilebilir.

Anne ve babaların bu tür konuşmaları ne zaman yapacakları çocuğun kaç yaşında ve ne kadar olgun olduklarıyla ilgili.

İlkokuldayken bunları konuşmak çocukların anlama düzeylerine katkı sağlayabilir ve soru sormaya teşvik edebilir.

Mabey "Erken yaşlarda açık ve dürüst olmak çok önemli çünkü böyle bir ortamda genç insanlar gelip size bir sorun olduğundan söz edebilir" dedi.

Dr. San da "Sizin onlar için orada bulunduğunuzdan emin olmalarını sağlamak dışında daha ne yapabilirsiniz" diyor.