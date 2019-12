Çocuklarla ilgili cinsel suçlar gün geçtikçe artıyor

İnternetle çocuk pornografisinden kazanılan yıllık paranın 3 milyon dolar olduğu açıklandı.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Nevzat Alkan, çocukların cinsel sömürü başta olmak üzere yaşadığı sorunların giderek arttığına dikkat çekerek, internetle çocuk pornografisinden kazanılan yıllık paranın 3 milyon dolar olduğunu kaydetti.



'Sokakta Çalışan-Çalıştırılan ve Yaşayan Çocuklar Konulu Sempozyumu Bursa 2009' sempozyumuna katılan Nevzat Alkan Habertürk’e yaptığı açıklamada, Türkiye'de dahil dünyada çocuklarla ilgili suçların giderek arttığına dikkat çekti. Alkan, günümüzde çocuğun her türlü sömürüsü ve istismarının da giderek yaygınlaştığını vurguladı. Alkan, "Çocuklar cinsel saldırılara maruz kalıyor. Dünyada pornografik Web site sayısı; 4.2 milyon iken, internetle çocuk pornografisinden kazanılan yıllık para; 3 milyondur." dedi.



Vali Yardımcısı Halis Aslan, Bursa'da sokak çocuklarının toplumsal hayata kazanılması ile ilgili çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Halis Aslan, il genelinde sokak çocuklarının rehabilitasyonunu sağlayabilmek için iş adamlarının destekleri ile yeni projeler hayata çekirdeklerini belirtti.



Tayyare Kültür Merkez'inde düzenlenen 'Sokakta Çalışan-Çalıştırılan ve Yaşayan Çocuklar Konulu Sempozyumu Bursa 2009' katılan Aslan, "Bursa'da 470 çocuk sokakta yasıyor. Kesin bir tespit yapılmadığı için bu rakamlar yeterli değil. Bu çocukların 10-15'i madde bağımlısı olup sokakta yaşıyor. 200 çocuk madde bağımlısı olup ailesiyle yaşıyor. Bunların 36 tanesi kız çocuğu. Valilik olarak bu çocukların hayatlarına devam etmeleri için çalışmalarımız devam edeceğiz." dedi.



Binalar önemli değil



Hacette Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevil Atauz da, çocukların toplumsal hayata kazandırılması için onları zorla binalara hapsetmenin çözüm olmadığına dikkat çekti. Atauz, uzmanların sokaklarda kalan çocuklarla görüşerek kendi istekleriyle düştükleri bataktan çıkmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.



Sokakta çocuk çalıştırmanın sektör haline geldiğine dikkat çeken Atauz, bu nedenle çocukların her türlü şiddete maruz kaldığının aktardı. Çocukları sokağa iten unsurların başında aile için şiddet, eğitim alanlarında yaşadıkları farklı şiddet türleri ve iş yerlerinde şiddet yada küfür gibi nedenlerin geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Sevil Atauz, "Çocuklara sokak cazip geliyor. Sonradan sokaktaki tehlikelerle karşılaşıyorlar. Fiziksel, cinsel ve duygusal saldırılara maruz kalıyorlar. Cinsel saldıklara sadece kız çocuklarına değil erkek çocuklarına karşıda var. Turistik bölgelerde çocuklar satılıyor. Çocuk pornografisinin ya da organ mafyasının hedefi oluyorlar. Bu çocuklar için başlatılan projelerinin devamlılığı olması gerekiyor. Bu çocukları zorla binalara getirip, kaçmalarına neden olunmamalı. Uzmanlar sokaklara inip onların güvenini kazanıp, kendi istekleri ile yeni bir hayata başlamasını sağlamalı." şeklinde konuştu.



Çocuklar cinsel şiddete maruz kalıyor



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Nevzat Alkan da çocukların yaşadığı sorunlar üzerinde durarak, buzdağının görünen ucu olarak nitelendirilecek olan bazı resmi verilerin dahi cinsel sömürünün giderek arttığını gösterdiğinin altını çizdi.



Nevzat Alkan, Türkiye'nin çocukla ilgili tüm uluslararası sözleşmeleri imzalayıp, uygulamayı garanti ettiğini hatırlatarak, ancak bununla ilgili gerekli organizasyonları yapılamadığından yakındı. Alkan, şöyle konuştu: "Günümüzde toplumda ve aile içinde çocuk, haklarının temel ilkeleri açısından bile gerektiği şekilde eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalandırılmadığı gibi, çocuğun her türlü sömürüsü ve istismarı da giderek yaygınlaşmaktadır. Çocuklar cinsel saldırılara maruz kalıyor. Dünyada pornografik Web site sayısı: 4.2 milyondur. Bu tüm web sitelerinin yüzde 12 'sidir. Pornografik sayfa sayısı: 372 milyondur. Arama motorlarında 'günlük' pornografik site arama sayısı 68 milyondur ve bu tüm aramaların yüzde 25'idir. Download edilen 'aylık' pornografik sayfa sayısı ise 1.5 milyondur. Pornografik içerikli günlük e-mail sayısı 2.5 milyon, internetle çocuk pornografisinden kazanılan yıllık para ise 3 milyon dolar."



Çocukların korunmasına yönelik Sosyal Hizmetlerin kapasitesi ve sunduğu rehabilitasyon yeterli olmadığının üzerinde duran Nevzat Alkan, buralarda barındırılan çocukların sokağa kaçma ve fuhuşa yeniden itilme gibi risklere maruz kaldıklarını sözlerine ekledi.



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel İrgil ise sokak çocuklarının dışlanmayarak topluma kazandırılmasının önemine değinerek, bu tür çocuklarla ilgili kurumların artırılması gerektiğinin altını çizdi.