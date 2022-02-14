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Magazin

Çocuklarıyla Super Bowl izlemeye giden Kanye West yuhalandı

West, maça siyah bir maskeyle katıldı

14 Şubat 2022 14:32

Son günlerde eski eşi Kim Kardashian ve komedyen Pete Davidson’a sataşmalarıyla gündeme gelen rapçi Kanye West, çocuklarıyla gittiği Super Bowl’da yuhalandı.

The Independent’ta yer alan habere göre, Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) final maçı Super Bowl’u izlemeye çocukları North ve Saint’le giden Kanye West, SoFi stadyumundakiler tarafından yuhalandı.

West, maça siyah bir maskeyle katıldı.

Rapçi, son zamanlarda geçen yıl ayrıldığı Kim Kardashian ve onun yeni sevgilisi Pete Davidson’a Instagram hesabından sataşıyor.

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