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Yaşam

Çocuklarıyla fotoğrafını afiş yaptırdı, TEOG'da başarı diledi!

"Çocuklara insanların bakış açısı değişsin diye çocuklarımla olan fotoğrafımızı billboardlara taşıdık"

24 Kasım 2016 12:01

Şehit İrfan Karabıçak İlkokulu'nda görev yapan Ahmet Cem Gebel, TEOG sınavına girecek kızı Fatma Ebrar ile oğlu Muhammed Esat'a eğitiminde başarılar dilemek için özel afiş hazırlattı. Üzerinde çocuklarının fotoğrafı bulunan ve "Aslanım Esat Gebel'e eğitiminde, prensesim Ebrar Gebel'e TEOG sınavında başarılar dilerim" yazdıran öğretmen Gebel, afişleri kentteki billboardlara astırdı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, sabah kalktıklarında afişleri gören çocukları sevinçten kendisini arayarak teşekkür etiğini belirten Ahmet Cem Gebel, çocuklarına moral vermek için böyle bir şey yaptığını söyledi. Afişleri kentteki 10 billboarda astırdığını ve bir hafta asılı kalacağını ifade eden baba Gebel şunları söyledi:

"Evlilik teklifi gördük, farklı teklifler gördük. Eğitimin kalitesi yükselsin, çocuklara insanların bakış açısı değişsin diye çocuklarımla olan fotoğrafımızı billboardlara taşıdık. Afişlerle oğlumun eğitimine, kızıma da gireceği TEOG sınavında başarılar diledik. Çok da güzel tepkiler aldık. Çocuklar için de performans artırıcı bir durum oldu. Öğretmenleri, arkadaşları tebrik etmişler. Sevindirici bir şey bizim için. Sürpriz olsun diye ben söylemedim afişleri görünce de sevinçten dört köşe oldular ve beni aradılar. Sonuç olarak mutlu olduk."

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