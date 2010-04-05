Çocuklarınızın yerini Turkcell'den öğrenin

T24-

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, kesilemeyen ve çıkarılamayan çelik kayışı ile sadece ebeveynler tarafından özel bir güvenlik sistemiyle takılıp çıkarılabilen TurkcellNum8 GPS'li kol saatinin, dünyada ilk kez bir operatör tarafından müşterilerine sunulduğu belirtildi.







Açıklamada, "TurkcellNum8"in çalışmasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Akıllı kol saati TurkcellNum8, iki taraflı işleyen bir sisteme sahip. Ebeveyn, çocuğunun nerede olduğunu sorgulayabiliyor, harita üzerinde anlık izleme yapabiliyor. Çocuk, tanımlanan güvenli alanın dışına çıktığı zaman ise ebeveyn SMS ya da mail yoluyla anında bilgilendiriliyor. TurkcellNum8 güvenlik kilidi sayesinde, ebeveyn kontrolü dahilinde çıkarılabiliyor. Saati açmak için ebeveynin SMS komutuyla ya da portal üzerinden 'Kayışı çöz/ Kapat' düğmesine basarak sistemi devre dışı bırakması gerekiyor. Ebeveyn kontrolü olmadan saat çıkarılırsa, 'saat izinsiz çıkarıldı' mesajı ile beraber saatin çıkarıldığı en son lokasyon bilgisi ebeveyne SMS ile gönderiliyor.





TurkcellNum8 servisi ile ebeveynler çocuklarının yerini diledikleri kadar ücretsiz olarak SMS ile sorgulayarak, SMS ile cevap alabiliyor. Ayrıca TurkcellNum8'in içindeki data hattın GPS sistemlerine bağlantısı ve GPS sistemlerinin kullanımı için ekstra ücret ödenmeyecek. TurkcellNum8'e, sınırsız TurkcellNum8 servisiyle birlikte ayda 39 liraya 24 ay taksitle sahip olmak mümkün. Ayrıca ürün ve servisi ayrı almak isteyenler için de cihaza 120 dolar ve servise de 12 ay boyunca sadece 29 lira data ücreti ödeyerek sahip olmak mümkün olacak. Hafifliğiyle de kolay kullanım imkanı sunan akıllı kol saati Turkcell Num8'in üç farklı renk alternatifi var. Siyah, pembe ve mavi renkli TurkcellNum8 saatleri İletişim Merkezleri'nde Turkcell'lilere sunuluyor.





Turkcell Terminal Yönetimi Bölüm Başkanı Berna Akyüz Öğüt, Turkcell müşterilerine hayatlarını kolaylaştıran ileri teknoloji ürünü bir çözüm sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, dünyanın çocuklar için tasarlanmış ilk GPS'li kol saatinin içerisinde, üretim esnasında içeriye yerleştirilmiş bir Turkcell data hattı bulunduğunu bildirdi.







Öğüt, Türkiye'de ilk kez özel formatta bir mikro SİM kart ürettirerek, bu sim kartın fabrikada henüz üretim aşamasında olan saatlere monte edilmesini sağladıklarını belirtti.

