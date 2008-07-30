Çocuklarınızın diş kontrollerini ihmal etmeyin

Diş ve diş eti sağlığının birinci koşulu, çocuk yaştan itibaren diş hekimi kontrolünde olmak. Medicana Hastanesi Diş Hekimi Nazan Bozkurt, pedodonti adı verilen çocuk diş hekimliği uygulamalarını anlatıyor:



Pedodonti ne demek?



Kelime anlamı çocuk diş hekimliği. Doğumdan, ergenlik çağının sonuna kadar geçen dönemde (0-13 yaş) çocukların ağız ve diş sağlığını inceleyen bilim dalı da diyebiliriz. Çocuklara uygulanan her türlü tedavi ve koruyucu diş hekimliği işlemlerini yapan, bu konuda özel eğitim almış diş hekimlerine de pedodontist deniyor.



Pedodontinin kapsamında neler var?



Çocuklarda diş sürmesi bozuklukları, takibi ve önlenmesi. Çocukları çürüklerden koruyucu işlemlerin uygulanması. Süt ve sürekli dişlerin çürüklerinin tedavileri. Erken diş kayıplarının oluşması ile ortaya çıkacak olumsuzlukların yardımcı apareylerle önlenmesi. Diş dizisinin düzgün bir şekilde korunması ve fonksiyonelliğinin sağlanması sayılabilir.



Süt dişi döneminde nelere dikkat etmeli?



Süt dişleri normale oranla daha fazla organik madde içerdikleri için çürümeye daha yatkındırlar hızla ve kolay çürürler. Bu nedenle çocuklarımızın diş bakım ve sağlığına ilk dişleri çıktığı andan itibaren dikkat etmeliyiz. Bebeklik döneminde çıkan süt dişlerini bile günde iki defa, sabah, akşam olmak üzere ıslak gazlı bezle temizlemeliyiz.



Medicana’da pedodonti bölümü hangi hizmetleri veriyor?



İki bölüm halinde hizmet veriyoruz. Birincisi problemlerin oluşmasını engellemek amaçlı uygulanan koruyucu diş hekimliği. İkinci olarak da oluşmuş problemlerin tedavisi. Ancak biz koruyucu diş hekimliği üzerinde daha çok duruyoruz. Zahmetsiz, ucuz ve acısız uygulamalar olduğundan çocukların diş hekimi ile tanışmalarının koruyucu diş hekimliği ile ilgili olmasını tercih ediyoruz.



Medicana’da koruyucu hekimlikle ilgili neler yapılıyor?



Birincisi hijyen eğitimi. Burada diş fırçalama ve diş ipi kullanımını öğretiyoruz. Ayrıca şekerli ve nişastalı yiyeceklerin ara öğünlerde değil de ana öğünlerde tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi veriyoruz. Asitli içeceklerin bakteriler için enerji kaynakları olduğunu anlatıyoruz. Fissür sealant uygulamaları gerçekleştiriyoruz.



Süt dişini erken kaybetmek nasıl problemler doğuruyor?



Dişler yer değiştirebilir, çapraşıklıklar oluşabilir. Çiğneme zorlaşır, alttan gelecek dişin yeri kapanabilir.



Oluşmuş problem tedavisinde en çok nelerle karşılaşılıyor?



Çürük oluşması, çarpma ve kaza sonucu dişlerin kısmen veya tamamen yuvasından çıkması.



Burada ne tür tedaviler uygulanıyor?



Çürük oluşmuşsa gerekli tedavi yapılır. Dişin yerinden çıkması durumunda ise, diş bulunduktan sonra süt, serum fizyolojik gibi bir sıvı içinde veya hastanın kendi dilinin altında, dişin köküne dokunulmadan diş hekimine en kısa sürede ulaştırılması gerekli. Bu tür travmaya uğramış dişler en kısa sürede diş hekimine ulaştırılırsa başarılı biçimde yuvalarına yerleştirilir ve fonksiyon görmeleri sağlanabilir.



Diş eti hastalıklarının sebepleri



* Diş eti hastalıklarının temel sebebi, dişlerin etkili ve düzenli şekilde fırçalanmaması sonucu oluşan, ‘mikrobiyal dental plak’ adı verilen birikintilerdir. Diş ile aynı renkte olduğu için göz ile tespit edilmesi zordur. Plağın yapısı yumuşaktır. Diş fırçası ve diş ipinin kullanılması ile diş yüzeyinden kolayca uzaklaştırılabilir. Eğer plak zaman içinde temizlenmezse kireçleşip sertleşir ve diş taşı oluşur.



* Sigara ağız içi mukozası ve diş etleri için çok zararlıdır. Dişetlerinin yumuşamasına ve diş eti hastalıklarının gelişmesine neden olur.



* Hormonal değişiklikler hamilelik, menopoz, mensturasyon gibi hormonal değişikliklerin yoğun olduğu dönemlerde ağız hijyenine daha fazla önem verilmelidir. Bu dönemde diş etleri hassas olur.



* Stres, vücudun enfeksiyonla mücadelesini zorlaştırmaktadır. Perodontal hastalıkların oluşmasında etkilidir.



* Doğum kontrol hapları, antidepresanlar, kalp ilaçları ağız sağlığımızı etkiler.



* Diş sıkmak ve gıcırdatmak diş harabiyetine yol açar.



* Diyabet hastaları diş eti enfeksiyonu açısından yüksek risk grubuna girer.



* Kötü beslenme vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve dişeti iltihapları da dahil olmak üzere enfeksiyonlarla mücadelesinin zorlaşmasına yol açar.



(MEDICANA)

