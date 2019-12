Çocuklarınızı kendinize sırdaş olarak seçmeyin

Psikolog Özge Türk, 'Çocuğunuzu sırdaş olarak seçmeyin. Çocuklar bu yükü kaldıramaz.' dedi...



İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda yaptığı araştırma, 37 bin 34 öğrencinin anne ve babasının boşanmış olduğunu ve bu çocukların ciddi sorunlar yaşadığını gözler önüne serdi. Psikolog Özge Türk, “Çocuğunuzu sırdaş olarak seçmeyin. Çocuklar bu yükü kaldıramaz.” dedi...



Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda yaptığı araştırma boşanmış ailelerin çocuklarındaki sorunları gözler önüne serdi. Bugün’ün haberine göre; çocukların yüzde 85’i uykusuzluk, sürekli hayal kurma ve davranış bozukluğu gibi sorunlar yaşıyor. Boşanmanın toplumun temellerini sarsacak bir olgu olduğuna dikkat çeken Alman Hastanesi’nden Uzman Psikolog Özge Türk, çiftlerin boşanmaya karar verdiğini andan itibaren çocuğu düşünerek davranmaları gerektiğini belirtti.



Çocuğa her şey anlatılmamalı



Özge Türk, “Ebeveynler, kendilerini hazır hissettiklerinde çocuklarına boşanmak istediklerini bildirmeleri gerekiyor. Anne ve baba çocukla ortak bir dille ve sakince konuşabilmeli. Çocuk ile konuşurken anne ve babanın çift olarak aralarında neler yaşandığı anlatılmamalı. Bu, yetişkinin hikâyesidir ve çocuğu ilgilendirmez. Çocuk için önemli olan her bir ebeveyni ile olan ilişkisidir” diye konuştu.



Birbirinizi suçlamayın



Ebeveynlerin bu dönemde yaptıkları büyük hatanın çocuğun diğer ebeveynden döndüğünde onu sorgulamak ve kimin daha iyi ebeveyn olduğunun sormak olduğunu kaydeden Türk, “Çocuk vakit geçirdiği ebeveyni ile ne yaşadığını anlatıp anlatmamakta serbesttir. Ergenliğe kadar çocuğun ebeveynleriyle yaşadıklarında çelişkiler olabilir. Bu durumda onu dinlemek ve sakin olmak gerekir” dedi. Türk, çocuğun bazen ebeveynler arasındaki anlaşmayı sabote de edebileceğini söyledi.



Nitelikli iletişim kurun



Çocuğun istediği zaman ebeveynine ulaşabilmesinin önemli olduğunu aktaran Türk, “Çocuğun güvenebileceği anne ve baba imajının korunması önemli. Anne-baba aralarında nitelikli iletişim kurmalı, çocuğun aktivitelerinden haberdar olmalı” dedi.



Uzman desteği alın



Bazen sorunların işin içinden çıkılmaz hale gelebileceğini belirten Türk, bu durumda bir uzmandan destek almanın önemli olduğunu ifade etti. Türk, “Böylelikle karşılıklı olarak sorunlar çözülebilir” dedi.



Güvenini sarsmayın



Çocukların anne ve babalarını mercek altına aldıklarını söyleyen Özge Türk, “Ebeveynler sorunlarını çocukların duyabilecekleri yerde tartışmamalı” dedi. Ebeveynlerin kontrollü davranması gerektiğini aktaran Türk, çocuğun hem annesinin hem babasının evinde odasının bulunmasının güven duygusunu sağlayacağını belirtti.



Kendilerini suçlarlar



Çocukların bu dönemde anne ve babasının ayrılmasından kendilerini suçlayabileceğine dikkat çeken Türk, “Böyle durumlarda onun suçluluk duygusunu azaltmak için onun arzu edilen bir çocuk olduğunu söylemek gerekir. Aynı çatı altında yaşamasalar bile anne ve babanın her zaman “anne” ve “baba” olacağının çocuğa iletilmesi gerekir” ifadesini kullandı.



İçinizi başkasına dökün



Çocuğun sırdaş olarak seçilmesinin çok yanlış olduğunu kaydeden Türk, “Kendinizi kötü hissettiğinizde ve içinizi birine dökmek istediğinizde çocuğunuz sırdaş olarak seçmeyin. Bir çocuk için anne ve babası aranızda yaşananları bilmek tahammül edilemez bir olaydır. Çoğu zaman çocuk bu yükü taşıyamaz” diye konuştu.