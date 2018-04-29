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BBC Türkçe

Çocuklarınız cinsel içerikli görüntüleri hesap makinası görünümlü uygulamada saklıyor olabilir

Çocuğunuzu cep telefonunda bir hesap makinası uygulamasıyla uğraşırken görmek, sonunda matematik ödevlerini ciddiye aldığını düşünmenize yol açabilir. Fakat İngiltere'de polisler, gençlerin cinsel içerikli görüntüleri hesap makinası görünümlü bir uygulama

29 Nisan 2018 20:30

Çocuğunuzu cep telefonunda bir hesap makinası uygulamasıyla uğraşırken görmek, sonunda matematik ödevlerini ciddiye aldığını düşünmenize yol açabilir.

Fakat İngiltere'de polisler, gençlerin cinsel içerikli görüntüleri hesap makinası görünümlü bir uygulamada saklamaya başladığını duyurdu.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin teknoloji muhabiri Mark Bridge'in haberine göre The Private Photos (Calculator%) adlı uygulama ilk açıldığında sıradan bir hesap makinası arayüzüne ve işlevine sahip gözüküyor.

Fakat dört haneli şifreyi girdikten sonra uygulamanın ekranı değişerek kullanıcılara daha önce buraya sakladıkları fotoğraf ve videoları görme imkanı sağlıyor.

İngiltere'nin Durham kentinin emniyet teşkilatı, yürüttükleri bir soruşturma kapsamında bu uygulamanın çocuklar tarafından fotoğraf ve videoları ailelerinden saklamak için kullanıldığını açıkladı.

Bir polis sözcüsü "Ailelerden uyanık olmalarını ve çocuklarının bu tür uygulamayı kullanmamasını teşvik etmelerini istiyoruz" dedi.

Bu açıklama üzerine gazetenin görüşlerine yer vermek istediği The Private Photos uygulamasının yazılımcıları, sorulara bir yanıt vermedi.

Uygulamayı eleştirenler, Private Photos'un Google Play ve App Store'da çocuklara uygun olmayan içerik olarak etiketlenmesini talep ediyor.

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