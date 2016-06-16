Çocuklarının yanında ilişkiye girdiler!

Portekiz'in Proto bölgesinde bulunan Paredes de Coura kasabasının yakınındaki Tabuao River Beach tatil yöresindeki bir parkta yaşanan olayda, karı koca olduğu iddia edilen çiftin küçük kızlarının hemen yanı başında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıktı.

Bir parkta çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir çiftin yanlarında bulunan küçük kıza rağmen cinsel ilişkiye girdiği görüntüler büyük tepki aldı.

Vatan'ın haberine göre küçük kızın yaşananlardan habersiz olduğu gözlenirken, çiftin cinsel ilişki görüntüleri parktan geçenler tarafından kameraya alındı.

Görüntüler ilk olarak video paylaşım platformu Liveleak'e yüklendi ve bir gün içerisinde üç yüz binden fazla izlenme sayısına ulaştı. 11 dakika 23 saniyelik görüntülerde çiftin parkta yanlarından geçenlere aldırmadan ilişkide bulunmaya devam etmeleri tepkiyle karşılandı.