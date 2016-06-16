T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çocuklarının yanında ilişkiye girdiler!

Görüntüler sonrası harekete geçen polis, çiftin kimliğini belirlemeye çalışıyor

16 Haziran 2016 14:54

Portekiz'in Proto bölgesinde bulunan Paredes de Coura kasabasının yakınındaki Tabuao River Beach tatil yöresindeki bir parkta yaşanan olayda, karı koca olduğu iddia edilen çiftin küçük kızlarının hemen yanı başında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıktı. 

Bir parkta çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir çiftin yanlarında bulunan küçük kıza rağmen cinsel ilişkiye girdiği görüntüler büyük tepki aldı.

Vatan'ın haberine göre küçük kızın yaşananlardan habersiz olduğu gözlenirken, çiftin cinsel ilişki görüntüleri parktan geçenler tarafından kameraya alındı.

Görüntüler ilk olarak video paylaşım platformu Liveleak'e yüklendi ve bir gün içerisinde üç yüz binden fazla izlenme sayısına ulaştı. 11 dakika 23 saniyelik görüntülerde çiftin parkta yanlarından geçenlere aldırmadan ilişkide bulunmaya devam etmeleri tepkiyle karşılandı.

ETİKETLER

Çiftçocukilişkiye girdilerPortekizProtoLiveleak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24