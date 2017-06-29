Çocuklarının tedavi masrafları sardıkları yaprak sarmasından

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da yaşayan 4 anne, 4’ü de serebral hastası olan çocukları için kampanya başlattı. Çocuklarının hastalıkları nedeniyle çalışamayan anneler, geceleri sardıkları sarmaları internet üzerinden satarak tedavi masraflarını karşılıyor.

Habertürk gazetesinden Fatmanur Boylu'nun haberi şöyle:

Fikir Antalya’da yaşayan Semra Sönmez’den çıktı. Çocuğuna bakabilmek için sarma yaparak Facebook üzerinden satmaya başladı. Onu diğer anneler izledi. Özel günleri için sarma yaptırmak isteyen vatandaşlar, Facebook’tan sipariş veriyor. Yaşadıkları kentlerin dışından annelere destek olmak için sipariş verenler, annelerin yaşadığı kentteki huzurevi gibi yerlere kendi adlarına bağışlanmasını istiyor.

Temizliğe gittiği evlere oğlunu da götürüyordu

Ailesi tarafından reddedilen SP hastası oğlu Mehmet Ercan için evlere temizliğe giden Semra Sönmez, “Temizliğe gittiğim evlere oğlumu da yanımda götürüyordum. Tek başımaydım. Oğlum omurga, kalça ve leğen kemiği ameliyatı geçirdikten sonra tüm vücudu alçıya alındı. Bu yüzden onu yanımda götüremediğim gibi kimseye bırakamadım. Evde boş duruyordum ve para kazanmam gerekiyordu. Sarma sararak 3 arkadaşımla beraber bu işe başladık. İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik” diyor.

Kızımı yanlış ameliyat ettiler

Ankara’da yaşayan Bilnur Aydın, kızı Ecrin Naz’ın cihazlarını alabilmek için sarma yapmaya başladı. Yüzde 100 engelli kızının 5 yaşında geçirdiği yanlış kalça ameliyatı yüzünden yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Aydın, “Hatalı ameliyattan sonra aynı doktor 2 kere daha ameliyat etti ama durumu daha da kötüleşti” dedi. İzmir’de yaşayan Neslihan Akın da, “Oğlum hem SP, hem epilepsi, hem de kronik akciğer hastası. Maskeyle yaşıyor. Maskesi düşecek diye geceleri bile uyumuyorum” diye anlattı.

"Devletin verdiği 900 lira yetmiyor"

İstanbul’da yaşayan Kamuran Çelik, oğlu Mustafa Kemal için çabalayan 4 anneden biri. Çelik, oğluyla beraber sardığı sarmaları belediye otobüsüyle taşıyarak teslim ediyor. Çelik, “Halktan çok büyük destek alıyoruz. Biri aradı ve devletin, çocuklara baktığımız için bize 900 lira verdiğini, daha fazla para kazanmak için çocuklarımızı ihmal ettiğimizi ve kullandığımızı söyledi. Fizik tedavinin 45 dakikalık ücreti 200 lira, gerisini siz düşünün. Cihazlar, pusetler, ilaçlar, tedaviler; devletin verdiği parayla hepsini karşılamamız imkânsız. İhtiyaç durumuna ve sipariş yerine göre, bazen kendimize gelen siparişleri birbirimize de yönlendiriyoruz” diyor.