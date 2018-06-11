Çocuklarının okul gezilerine para bulamayan annenin imdadına Twitter yetişti

Almanya'da tek başına 4 çocuğunu büyüten bir anne, çocuklarının okul gezileri için gereken parayı ödeyemediği için duyduğu üzüntüyü Twitter'da paylaşınca, geçim sıkıntısı çeken anne için 14 bin euro para toplandı.

Gerçek adı ve Almanya'da nerede yaşadığı açıklanmayan anne, ilk Twitter mesajında çocuklarının okul gezisi için 750 euro gerektiğini yazmıştı.

35 yaşındaki pediatri hemşiresi, bu mesajında kullanıcıların çeşitli amaçlar için küçük miktarlar bağışlayarak para topladığı bir (crowdfunding) internet sitesinden bahsetmedi. Ancak mesaja verilen çok sayıda mesajda bu yöntemi kullanması önerildi.

Mesajda 3 çocuğunun okul gezileri için yüzlerce euro gerektiğini belirten bekar anne, bir çocuğunun yelken gezisine, diğerinin de Alpler'e yapılacak bir geziye gitmesi gerektiğini ve yaz tatilindeki kreş masrafı için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cuma gecesi attığı mesajda "Evde kalmaları gerektiğini söylemek için doğru zaman ne? Ağlamak istiyorum" diyen hemşireye, haftasonu boyunca destek mesajları ve bağış yağdı.

Hemşire Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Twitter mesajını para toplamak için değil, üzüntüsünü paylaşmak için yazdığını söyledi.

Hemşire, leetchi.com adlı para toplama sitesinde, eski kocasından pek bir yardım olmadan 4 çocuğunu büyütmeye çalıştığını belirtirken, "çok duyarlı, duygusal ve içinden geldiği gibi davranan" küçük bir erkek çocuğu olduğunu, "karakterini değiştiremeyeceğini, ancak ilerde büyüyüp anlayacağını" söyledi.

Kreşin yaz tatilinde bakım saatlerini azaltması nedeniyle ek işinden de olduğunu belirten hemşire, "Babaları çocukları en son Paskalya'da almıştı. Ondan önce de bir kez daha. Asla geceleri ya da benim çalıştığm saatlerde almadı. Sadece minimum bakım hücreti ödüyor" dedi.

Hemşireye atılan destek mesajlarından birinde Charlotte Obermeier, "İnternekt harika, bir annenin, bir pediatri hemşiresinin çocuklarının okul gezilerini ödeyemeyecek para almaması bir utanç" dedi.

Bir başka kullanıcı bağışların 20 bin euronun altında olması durumunda vergi ödemesi gerekmediğini söylerken, bir başka destek mesajında "İhtiyacım olmayan birkaç euroyu bağışladım ve bütün bir gün bu kadar çok insanın katkıda bulunmasının keyfini yaşadım" dedi.