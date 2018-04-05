Çocuklarının isteği onu oyuncakçı yaptı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, anaokuluna giden çocuklarının okulda gördüğü oyuncakları bulamayınca ahşaptan kendi yapan Hüseyin Çevik (37), oyuncakçı oldu. İlk olarak evinin bir bölümünü atölyeye çeviren sonra sanayide açtığı iş yerini modern makinelerle donatan Çevik, seri üretime geçerek, oyuncak yapmaya başladı.

Çocuklarının isteğini yerine getirmek için girdiği oyuncak sektöründe patron olan, 3 çocuk babası Hüseyin Çevik, 3 yılda seri üretime geçti. Yaptığı ağaçtan oyuncaklar, çocukların ilgisini çekti. Ağaçtan yapılan oyuncakların sağlığa zararlı olmadığını belirten Çevik, şöyle konuştu:

\"3 yıl önce kızlarım, okullarında gördükleri denge oyununu benden almamı istedi. İstedikleri oyuncakları çok aradım ama bulamadım. Ben de ağacı ve ağaç işlemeyi çok sevdiğim için kendi evimin bir bölümünde hobi olarak oyuncaklar yapmaya başladım. Kendi çocuklarıma onların istedikleri oyuncakları yaptım. Onların mutluluğunu gördükçe daha çok heveslendim. Çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda da çok olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Yaptığım oyuncaklar beğenildi. Daha sonra bu işi nasıl profesyonelleştirebiliriz ve pazara nasıl sunabiliriz ile pazarda böyle bir açık var mı onun araştırmasını yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Türkiye\'de böyle bir eksiğin olduğunu fark edince kendi çocuklarımıza ve kendi ülkemize oyuncak yapmak için işi geliştirmeye başladık. Daha büyük makineler ve birlikte çalışacağımız personelle şu anda üretimimize devam etmekteyiz.\"

\'ÇEŞİT SAYISI ARTACAK\'

Sanayide otomasyon sistemi üzerinde 15 yıl çalıştığını, oyuncakçı olduktan sonra bu işe yoğunlaştığını dile getiren Çevik, \"Şu anda 33 çeşit oyuncak üretimi yapıyoruz. Yaptıklarımızı araştırarak, eğitmenlere danışarak hangi oyuncağı daha profesyonel nasıl yapabiliriz, çocukların daha iyi gelişmesini sağlamak için nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz onun hesabını yaptık. Her geçen gün oyun portföyüne yeni oyunlar ve oyuncaklar eklemeye çalışıyoruz\" dedi.

\'ÖNCE ONLAR OYNUYOR\'

İşlerini 2 kadın ve 1 erkek usta ile sürdürdüğünü anlatan Hüseyin Çevik, \"Önce yapacak olduğumuz oyuncağı tasarlıyoruz. Bilgisayar üzerinde çizimlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra gelen kereste makineye bağlanacak şekilde hazırlıklar yapıyor, çizdiğimiz çizimleri parça üzerine uyguluyoruz. Sonra yapılan oyuncağı çocuklarla oynuyoruz. Oyuncakların neresi kolay veya zor onu değerlendirmeye alıyoruz. Üzerindeki düzenlemeleri yaptıktan sonra ise üretime geçiyoruz. Yapılan oyuncaklar son halini alana kadar birçok işlemden geçiyor. Şu anda yaptığımız oyuncakları Türkiye\'nin birçok ilindeki anaokullarına yolluyoruz\" diye konuştu.

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