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Yaşam

Çocuklarının ısrarı üzerine barıştığı kocası tarafından öldürüldü

Geçen yıllarda ayrı yaşamaya başlayan çiftin tekrar bir araya geldikten sonra yine tartışma yaşamaya başladığı, Asiye Özbay'ın şiddet görmeye devam ettiği belirtildi

27 Haziran 2016 18:54

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ayrı yaşayan çift, çocuklarının ısrarı sonucunda yeniden bir araya geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve daha önce eşine şiddet uygulayan Ömer Özay, 57 yaşındaki Asiye Özbay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kartepe'de bugün (27 Haziran 2016) öğle saatlerinde meydana gelen olayda; Ömer Özbay'ın silah sesini duyarak evin önünde toplananlara "Ben cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin" dediği belirtildi.

Geçen yıllarda ayrı yaşamaya başlayan çiftin tekrar bir araya geldikten sonra tartışma yaşamaya başladığı ve Asiye Özbay'ın yine şiddet gördüğü ifade edildi. Bugün de bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda iddiaya göre Ömer Özbay, torunu N.K.'nın da yanlarında olduğu sırada karısı Asiye Özbay'a pompalı tüfekle ateş etti. N.K.'nın ise odadan kaçarak kendini banyoya kilitlediği belirtildi.

 

Gözaltına alındı

 

Hürriyet'te yer alana habere göre, elindeki tüfekle dışarı çıkan Ömer Özbay'ın komşuları elinden silahı alarak polisi ve 112 Acil Servis'i haberdar ettiklerini söyledi. Olay yerine gelen polis, Ömer Özbay'ı gözaltına aldı. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 5 çocuk annesi Asiye Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde incelemelerde bulunurken, Asiye Özbay’ın cesedi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Ömer Özbay polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Özbay, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülürken; gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

 

 

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