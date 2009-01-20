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Çocuklarının ismi İstanbul olacak

Okan Bayülgen Şirin Ediger çifti, doğacak bebeklerinin adını şimdiden belirledi.

20 Ocak 2009 02:00

Okan Bayülgen ve yılbaşından birkaç gün önce yurtdışında evlendiği Şirin Ediger, doğacak bebeklerinin adını şimdiden belirledi.

Henüz hamileliğin çok başında olunmasına rağmen bebek adında karara varıldı: İstanbul…

Hürriyet yazarı Melike Karakartal köşesinde bu haberi verdi. İşte yazının devamı;

Okan Bayülgen'in evlendiğini duydunuz; Şirin Ediger'in hamile olduğunu da... Şirin hamileliğinin çok başında; ancak çift, çocuklarının adını belirledi bile!
Sıkı durun: Okan'la Şirin'in çocuklarının adı İstanbul olacak!
Kız mı olacak, erkek mi mühim değil, isim belli: İstanbul Bayülgen!

Aynen Yunan mitolojisinden Paris gibi, Beckhamgiller'in oğlu Brooklyn gibi... Tabii Hilton'ların varisi Paris'i atlamak olmaz, hatta daha taze söyledi; o da kızı olursa adını London koyacakmış. Zaten Paris ve Londra, istatistiklere göre şu sıralar Amerika'da bebek ismi olarak tercih edilen "top" iki Avrupa şehri. Bana kalırsa İstanbul bunlardan çok daha isabetli bir isim.

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