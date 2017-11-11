Çocuklarının evden atması üzerine hastaneye sığınan çift, otele yerleştirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 gün önce, kızı ve damadı tarafından evden atılan Fuçucuoğlu çifti sığındıkları devlet hastanesinden alınarak, kaymakamlık tarafından otele yerleştirildi.

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan 2 çocuk babası kanser hastası 58 yaşındaki Mahmut Fuçucuoğlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde evi selde hasar görünce, oturulamaz raporu verilip, belediye tarafından 6 ay önce yıkıldı. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Fuçucuoğlu, eşi Gönül Fuçucuoglu ile birlikte evli kızının yanına yerleşti. Fuçucuoğlu, 3 gün önce damadı ve kızının kendilerine bakamadıklarını belirtip sokağa attıklarını iddia ederek Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sığındı.

Olayı öğrenen Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ın talimatıyla, çift bir otele yerleştirildi. Fuçucuoğlu çiftinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Kaymakam Kılıç, "Basının bize haber vermesiyle emniyet mensuplarımıza talimat vererek, aile hastaneden alınıp bir otele yerleştirildi. Sonrasında gerek Aile Sosyal Hizmetler Vakfı, gerekli çalışmaları yaptı. Aşevinden yemek verilmesi sağlandı. Aynı zamanda bu aileye ev bulunup, eşyalarının tedarik edilmesi ile ilgili olarak çalışma yapılabilir. Tabii aile ile ilgili olarak yardımsever bir çok aile, bizleri arayıp yardım etmek istediğini müdürlüğümüze bildirdi. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar" dedi.



Kaymakam Kılıç'a teşekkür eden Mahmut Fuçucuoğlu ise "Herkesten Allah razı olsun. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi oradan alıp, buraya yerleştirdi. Bize yardımcı olmak isteyen hayırsever işadamları ve vatandaşların olduğunu öğrendik, onların desteğine ihtiyacımız var, hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)