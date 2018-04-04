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Yaşam

Çocuklarının cenazesine katıldığı için 'terör propagandası'dan yargılanan anne-babaya beraat

'Kırmızı Fularlı Kız' Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası beraat etti

04 Nisan 2018 21:32

Gezi Parkı protestoları sırasında Antalya'da yapılan eylemlere katıldığı için 103 yıl hapis istemiyle yargılanırken IŞİD’e karşı savaşmak üzere Rakka’ya giden ve burada hayatını kaybeden 'Kırmızı Fularlı Kız' Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Karacagil haklarında açılan davada beraat etti. Erçağan ve Karacagil, kızlarının cenaze törenine katıldıkları için "terör örgütü propagandası yaptıkları" suçlamasıyla yargılanıyorlardı.

Davanın ilk duruşması, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nuray Erçağan ve Ömer Faruk Karacagil ile avukatları Hakan Evcin katıldı. 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen anne ve baba hakkında hazırlanan iddianamede, "Kızlarının cenazesinde terör örgütü faaliyetlerini övdükleri ve terör örgütü mensuplarının bulunduğu ortamda fotoğraf çektirdikleri" iddia edilerek şöyle denildi:

“Sanıklar Nuray Erçağan ve Ömer Faruk Karacagil, MLKP terör örgütü üyelerinin organize edip, terör örgütünün amblem ve sembollerinin bulunduğu cenaze törenine katılmışlardır. Burada ellerinde silah olan terör örgütü militanları tek tip kıyafet giyip, yüzlerini kapatarak törende hazır bulunmuşlardır. Terör örgütünün bayrak ve flamaları altında yürüyüş yapıp, sol ellerini yumruk yaparak havaya kaldırmışlardır. Bu şekilde poz verip fotoğraf çektirmişlerdir. Terör örgütünü övücü ve yüceltici konuşmalar yapıp fotoğraf çektirmişlerdir."

Avukat: Cezalandırılamazlar

Suçlamaları kabul etmeyen Karacagil ve Erçağan, delil olarak gösterilen haberdeki röportajları kendilerinin vermediğini belirtirken, avukatları Hakan Evcin ise anne ve babanın zorlu geçen bir yolculuk sonucunda evlatlarının cenazesine katıldığını, dolayısıyla kızlarına son görevlerini yaptıkları için cezalandırılamayacağını söyledi.

Mahkeme: İfade özgürlüğü

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, isnat edilen suçlamayı ifade özgürlüğüne dayandırarak Karacagil ve Erçağan'ın beraatına karar verdi.

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Avukat Hakan Evcin, bu davanın ayrı bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Suriye'de ölen Ayşe Deniz Karacagil'e hapis cezası verilmişti. Gerekçesi ise halen nüfus kayıtlarında 'yaşıyor' gözükmesiydi. Bu kez 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise Suriye'de çatışmada ölen Ayşe Deniz Karacagil'in cenazesine katılan anne ve babası yargılandı. Bir mahkeme kızın öldüğünü kabul etmiyor ve ceza veriyor. Diğer mahkeme kız öldüğü için cenazeye katılan anne ve babaya ceza vermek istiyor. Bu nasıl iş anlaşılır gibi değil.” (DHA)

 

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