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BBC Türkçe

Çocuklarını uyutmak için eroin verdi!

ABD'nin Washington eyaletinde bir anne ve erkek arkadaşına, uyumaları için kadının çocuklarına eroin enjekte etme suçlaması yöneltildi.

02 Kasım 2016 19:20

ABD'nin Washington eyaletinde bir anne ve erkek arkadaşına, uyumaları için kadının çocuklarına eroin enjekte etme suçlaması yöneltildi.

Polis, Ashlee Hutt ve Mac Leroy Mclver'ın yaşları altı, dört ve iki olan üç çocuklarıyla birlikte, fare dışkıları, uyuşturucu alımında kullanılan enjektörler ve eroin bulunan evde yaşarken bulunduğunu bildirdi.

Hutt'a Pazartesi günü çıktı mahkemede çocukların hayatını tehlikeye atma suçlaması yöneltildiği, Mcclver'a da benzer bir suçlama yöneltildiği kaydedildi.

Üç çocuğun geçen Kasım ayında çiftin elinden alındığı, çiftin ise suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Polis Sözcüsü Ed Troyer Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Çocuklar iğrenç koşullarda yaşıyordu. Eroin sorunu olmasa bile yaşama koşulları pek iyi değildi" dedi.

Mahkeme belgelerine göre altı yaşındaki çocuk, çiftin kendisine "iyi hissetme ilacı" verdiğini söyledi ve "suyla karıştırılan ve enjekte edilen bir madde" olarak tanımladı.

Altı yaşındaki çocuk, madde enjekte edildikten sonra çocukların uykuya daldıklarını da belirtti.

Çocukların ikisinin kan testinde de uyuşturucu bulunduğu, ayrıca eroin enjeksiyonuyla tutarlı yaralanmalar tespit edildiği söylendi.

Hutt ve Mclver eroin kullanıcısı olduklarını ise kabul etti.

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